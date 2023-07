TC en Posadas: el triunfo de Werner, que combinó velocidad con Autos de Seguridad para ser puntero

escuchar

Con dos carreras para la finalización de la Etapa Regular del campeonato de Turismo Carretera, Mariano Werner vuelve a enseñarse en la cima de la tabla de posiciones. El paranaense se adueñó de la accidentada carrera que la categoría desarrolló en el circuito de Posadas y que finalizó al cumplirse el tiempo reglamentario antes de las 25 vueltas pautadas. Con 22 giros, la bandera a cuadros enseñó que el piloto del Ford que alista el Fadel Racing no encontró rivales en la pista: en velocidad, cuando hubo carrera pura, el entrerriano fue dominador y marcó el pulso para lograr su segunda victoria en la temporada y la tercera en el trazado misionero.

En el comienzo, con velocidad pura, Mariano Werner lideró perseguido por el campeón defensor Manu Urcera (Torino) y Gastón Mazzacane (Chevrolet) Prensa ACTC

El TC sufrió por segunda oportunidad en la temporada, que lleva cumplidas ocho fechas -la mitad del recorrido-, una definición en la que el reloj superó a la velocidad. Dos competencias atrás, cuando la categoría visitó Termas de Río Hondo, el joven Otto Fritzler (Ford) se estrenó como ganador después de que los múltiples ingresos del Auto de Seguridad -fueron cinco, entre accidentes y abandonos por roturas- promovieran un desenlace en el que el tiempo -50 minutos- se cumplió antes que las vueltas pactadas. Posadas tuvo el mismo final y debiera convertirse en un llamado de atención para las autoridades: muchos autos en la pista no siempre es sinónimo de grandes espectáculos.

Werner, en Posadas, como en 2015 y 2021

Para Werner el cronómetro y el velocímetro fueron de la mano. Cuando la pista estuvo liberada marcó el rumbo en los primeros seis giros y demostró que batallar por una nueva corona es un objetivo real para el paranaense, después de las conquistas de 2020 y 2021. Lanzado fue inabordable y en cada reinicio tuvo la serenidad para dominar al rival de turno. “Una carrera difícil, porque los Pace Car enfriaron mucho. Cuando fue carrera pura hice una buena ventaja y controlé a Urcera, después las interrupciones mostraron que el auto tenía un buen nivel y una muy buena tracción en cada relanzamiento. Con [Gastón] Mazzacane ya no sabía más que hacer para aguantarlo, porque compartimos cinco largadas”, señaló Werner, que es el primer piloto en repetir triunfos en el año, después de vencer en el primer episodio de la temporada en Viedma. El éxito, además de elevarlo a lo más alto del campeonato, le asegura un plus de 16 puntos -ocho por triunfo- para la Copa de Oro, el mini torneo de cinco fechas del que participan los mejores 12 pilotos de la Etapa Regular y que define al campeón.

Mariano Werner, el primer piloto en repetir victoria en 2023: puntero de la Etapa Regular, el paranaense ya se aseguró 16 puntos para la Copa de Oro Prensa ACTC

Mazzacane fue el mejor Chevrolet clasificado y arribó segundo. “Se me escapa la victoria, tengo bronca de no poder ganar. Werner no cometió errores y yo no necesitaba tantos Autos de Seguridad, porque quería probar si con el desgaste el auto suyo se comportaba de la misma manera”, se lamentó el exFórmula 1, que compartió podio también con Matías Rossi (Toyota). El Misil, en cambio, comentó que sin tantas interrupciones ese lugar le hubiera correspondido a Urcera (Torino) y poleman en Posadas. “No podía correrlos en la primera parte de la carrera, pero el Torino decayó mucho en el ritmo y estaba al mismo nivel que el auto nuestro. De los dos autos de adelante estaba muy lejos, así que quiero más, porque quiero ganar, peor todavía nos falta”, aseguró sobre las prestaciones del Camry. El arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge) completó el quinto de pilotos de diferentes marcas que arribaron en los cinco mejores puestos del clasificador.

El poleman Manu Urcera no pudo pulsearle el liderazgo a Mariano Werner y luego el rendimiento del Torino mermó hasta caer al cuarto lugar del clasificador Prensa ACTC

La próxima cita del Turismo Carretera será el 23 de julio en el circuito de Villicum, en San Juan. Una excelente prueba para los pilotos que quieren clasificarse para la Copa de Oro, pero también una medida para aquellos que apuntan un poco más lejos y tienen intenciones de pulsear por la corona. La categoría desandará en el autódromo sanjuanino, el 3 de diciembre, el Gran Premio Coronación.

