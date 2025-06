TC2000 en Rosario: en la era de las SUV, Marcelo Ciarrocchi mostró la vigencia de los autos sedán

La tercera fecha del TC2000, en el autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario, resultó una sorpresa, dentro de una categoría que va recuperando el sello que en el pasado la impuso como una de las mejores banderas del automovilismo nacional. La nueva era, las de las SUV, con esfuerzo intenta agrandar el parque automotor, ese que lidera Toyota, con Chevrolet, Honda y Volkswagen pretendiendo recortar la brecha. Dos victorias de Emiliano Stang (Corolla Cross) en las carreras finales de Oberá y de Buenos Aires impusieron el ritmo y los modelos que renovaron al TC2000 enseñaron superioridad en el inicio de la actividad en Rosario: Franco Vivian (Chevrolet Trucker) rompió el récord del circuito en la prueba de clasificación y presentaba credenciales para cortar la serie de éxitos de Stang. Sin embargo, Marcelo Ciarrocchi, con Fiat Cronos, sorprendió y se alzó con el triunfo, demostrando que los autos sedán siguen vigentes, a pesar de la excelente decisión de la categoría de remozar los garajes con las SUV.

La revolución SUV del TC2000 se puso en marcha en el circuito de Oberá, en Misiones, poco más de un mes atrás. Una transformación para una categoría que estuvo perdiendo el brillo entre desmanejos y la pérdida de figuras, de estructuras y de pilotos de jerarquía, que se enredaron en una batalla que desataron los entes fiscalizadores del automovilismo nacional: la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) y la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). La puja descubrió un tercer jugador el Gobierno Nacional, que respaldó con la Resolución 207/2025, firmada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, al ACA como única Autoridad Deportiva Nacional del país, en representación de la Federación Internacional del Automóvil.

El baño de champagne para Marcelo Ciarrocchi, ganador del TC2000 en Rosario; el cordobés sumó su cuarto éxito en la categoría Prensa TC2000

Entre el nuevo perfil que enseña el TC2000, el proyectó que encabeza Abel Gómez, con el flamante AT Racing, impactó en Rosario: la estructura, con sede en Córdoba, inició el campeonato con una unidad, un modelo Fiat Cronos que estuvo bajo la conducción de Nicolás Traut en Misiones. La idea era llegar al trazado santafesino con los modelos Fiat Pulse, del segmento SUV, aunque el equipo desembarcó con dos modelos sedán, el segundo para Ciarrocchi. El piloto de Almafuerte se destacó por sobre el resto y firmó su cuarta victoria en la categoría, derrotando a Matías Rossi (Corolla Cross) y a Vivian.

La largada fue el primer episodio para proyectar el éxito, después de imponerse a Franco Morillo (Chevrolet Trucker), mientras que Rossi quedó tapado por el usuario de la marca del moño y demoró un par de giros para saltar al segundo puesto. Con ventaja en la pista, el cordobés controlaba la distancia en el asfalto y en el cronómetro, conocedor que el potencial del auto de Rossi era mayor y que el desenlace de la carrera sería una ardua batalla con quien compartió garaje el año pasado en Toyota.

El Fiat Crono del equipo AT Racing, que debutó en el TC2000 en 2025, se impuso con Marcelo Ciarrocchi en el autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario Prensa TC2000

Los incidentes, en un circuito veloz, resultaron otro adversario para Ciarrocchi: el campeón defensor Leonel Pernía (Honda ZR-V) pisó el pasto y recibió un roce de Stang, una pequeña muestra de cómo es de complejo el inicio de temporada para el tandilense. Morillo se despistó y Facundo Aldrighetti (Chevrolet Trucker) se desacomodó al transitar el Curvón y golpeó un cartel de publicidad, rompiendo el frente de su auto y hundiendo el parabrisas. El accidente de Traut, contra el paredón, motivó el ingreso del Auto de Seguridad y abrió la ventana para el ataque final de Rossi a Ciarrocchi. “Muchas maniobras de aproximación, pero no encuentra el espacio”, relataba Darío Ramonda, el responsable de Toyota Gazoo Racing Argentina en charla con la transmisión de televisión.

El intento de Rossi estuvo, pero Ciarrocchi cubrió cada espacio. “Saborcito amargo, veníamos presionando, pero no se dio el sobrepaso. No me dio una chance clara para ganarle. Vengo rápido, pero no puedo ganar la carrera final, esa que vengo buscando desde el comienzo del calendario”, comentó Rossi, que firmó tres podios y es el puntero del campeonato, con 72 puntos; detrás del Misil de Del Viso marcha Vivian, con 61 unidades, y que completó el podio en Rosario.

“La carrera fue intensa y para mí era determinante la largada, por la condición de auto. Sabíamos que el ritmo del auto de Matías [Rossi] era fuerte, como el de Franco [Vivian], pero sentía que yo tenía un auto para defenderme: tenía que ser inteligente y aprovechar que mis parciales tres y de cierre me permitían entrar en la recta con ventaja. Después no podía dar espacios en los dos primeros sectores del circuito”, confesaba Ciarrocchi, que le devolvió el festejo a Fiat. La marca no se imponía desde el 26 de septiembre de 2016, cuando señaló en Toay un 1-2 con Bernardo Llaver y Juan Manuel Urcera.