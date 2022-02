Turismo Carretera: De Benedictis sobrevivió a los golpes de escena y triunfó después de ocho años

El desenlace de la apertura del calendario de Turismo Carretera, en el autódromo de Viedma, se escapó de las series de estrategias que pudieron simularse en las computadoras de los diferentes equipos. Una vuelta final que destruyó los posibles libretos, en la que quedaron descartados por fallas mecánicas quienes marchaban en los dos primeros puestos: los retrasos le allanaron la victoria a Juan Bautista De Benedictis, que arrastraba ocho años y ocho meses sin ganar en la categoría. El necochense, de 35 años, salió airoso de la ajustada maniobra con Agustín Canapino (Chevrolet), la que provocó un múltiple y espeluznante accidente sin consecuencias graves para los pilotos, aunque los autos sufrieron roturas importantes. Un remate de tensión extrema que retiró a un segundo plano el gris estreno del modelo Camry, de Toyota, el retorno de Matías Rossi, la undécima posición del bicampeón Mariano Werner (Ford)…

Cuarta fecha de la temporada 2013, circuito Jorge Ángel Pena, de San Martín, Mendoza. Pamperito ganó la serie -la tercera- y se adjudicó una carrera que tuvo a Mauro Giallombardo y a Werner como restantes integrantes de un podio exclusivo de Ford y de usuarios del Lincoln Sport Group (LSG), la escuadra que alistaba el ingeniero Hugo Cuervo. Desde aquel 14 de abril, el histórico apellido -Juan Bautista es hijo de Juan Antonio, el Johnny, subcampeón en 1986, 1993 y 1994 de TC- desapareció de lo más alto del podio. “Una alegría enorme. Costó mucho volver al triunfo, pasaron ocho años. Años en los que me tocó verla de abajo, de no correr por falta de presupuesto, en los que corrí con autos que sabía que no estaban en el nivel para poder pelear… Y después de luchar y de trabajar, armamos esto desde el año pasado con un equipo increíble como el del Gurí Martínez. Nos preparamos muy bien y creo que no es casualidad este comienzo”, el análisis del vencedor, ese que durante la celebración tuvo espacio para recordar a Jorgito, el mecánico que iba a ser el encargado del auto y que murió hace 11 días.

El Ford de Juan Bautista De Benedictis y que alista el Gurí Martínez Competición logró el triunfo en el autódromo de Viedma, en el estreno de la temporada de Turismo Carretera Prensa ACTC

Desde aquella victoria en territorio mendocino con el LSG, De Benedictis ensayó aventuras con diferentes estructuras: Catalán Magni Motorsport (2014), Alifraco Sport (2015), Castellano Power Team (2016), Alejandro Garófalo Motor Sport (2018), Gurí Martínez Competición (2019), Maquin-Parts Racing (2020) y desde el año pasado repite experiencia bajo el techo del Gurí. Los mejores resultados fueron los segundos puestos en las carreras en territorio entrerriano de Concordia 2018 y de Concepción del Uruguay y de Paraná, de 2019. El nuevo triunfo empezó a gestarse en la clasificación del sábado, donde marcó el cuarto mejor registro, con un tiempo apenas superior en 111 milésimas del que logró el poleman Mauricio Lambiris (Ford). Con el uruguayo compartió la primera fila de la serie que abrió el espectáculo y después de ejecutar una maniobra de adelantamiento en la partida selló el éxito parcial. No le alcanzó para asegurarse un lugar en la primera línea de la grilla de la final, esa que compartieron Canapino y Juan Pablo Gianini (Ford), que cumplió 300 carreras en el TC.

En una carrera accidentada, hubo cinco neutralizaciones, De Benedictis apenas lideró el trayecto final del último giro, recorrido suficiente para recibir la bandera a cuadros y festejar. Atrás había quedado la maniobra al límite en la Curva 2 con Canapino, durante la vuelta 23: el roce generó el descontrol del Chevrolet del tetracampeón, que se estrenaba en el JP Carrera. El auto quedó cruzado en la pista y Jonatan Castellano (Dodge) lo embistió en la parte frontal, desencadenando un múltiple accidente del que participaron Christian Ledesma (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Chevrolet). “Tiene un traumatismo testicular y en los empeines, pero está lúcido y compensado. Eso nos deja tranquilos”, manifestó el doctor Rodolfo Balinotti en la transmisión de la ACTC Media TV, sobre el estado del piloto arrecifeño. “Cuando se enganchan los neumáticos delanteros algo se rompió en la dirección, por eso quedo con el volante fijo y no pude hacer nada. Quedé regalado y fue un golpazo. Por suerte, al ser frontal y con la gran seguridad de los autos, solo fueron golpes. Estoy muy triste, venía ganando con contundencia y me vuelvo sin nada y con el auto destruido. Mirando el lado positivo, podría haber sido mucho peor”, escribió en las redes sociales Canapino, que dominó la largada y cada uno de los relanzamientos, después de los Autos de Seguridad. El dispositivo de protección de piernas que la ACTC dispuso como obligatorio -ante un impacto absorbe la energía y las piernas quedan contenidas y no golpean contra las partes del auto-, evitó lesiones más graves.

“La primera curva me la hizo difícil, pero traté de aguantarla. En la Curva 2 me fue llevando a lo sucio y pensé en aguantar para que me quede la siguiente curva a mi favor y se engancharon los autos. Si fuera otra piloto, lo entendería, pero en el caso de Agustín él podría haberlo evitado. Entiendo que no lo hizo con intención, de hecho, quedó con el auto muy dañado”, aseveró el ganador, acerca de la maniobra que empezó a cambiar el destino de la carrera. Porque para el relanzamiento final, a un giro, el destino le hizo un guiño cómplice: primero, Lambiris padeció inconvenientes con el cable captor y cedió toda oportunidad de batallar por la victoria; luego, Santiago Mangoni (Chevrolet) sufrió problemas con la bomba de nafta y también observó cómo se esfumaba la posibilidad de ganar…

Matías Rossi, 18vo; Andrés Jakos, 27mo; el estreno de los Toyota en el Turismo Carretera, un resultado que provocará múltiples trabajos para que el modelo Camry sea competitivo Prensa ACTC

“Costó mucho llegar a este lugar… El de arriba vio todo y creo que me lo merecía”, comentó, sonriente, De Benedictis, que en Viedma cortó una racha de ocho años y ocho meses y sumó su quinta victoria en 196 carreras en el TC.