Turismo Carretera: el Gurí Martínez planifica una despedida emotiva en Paraná

"¿Cómo aguantar las ganas de volver a ver a mi viejo en un TC, de local, hasta septiembre?", escribió en las redes sociales Paula. El mensaje de la hija del Gurí Martínez agitó al automovilismo nacional y el pedido que ensayó el entrerriano a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) para que lo autoricen a participar en la 12da fecha del campeonato, la segunda de la Copa de Oro, completó el rompecabezas. El bicampeón de la categoría en 2004 y 2015 desea utilizar la visita a Paraná para ensayar una despedida en el autódromo que se ofrece como un templo de la velocidad en Entre Ríos. "Hay muchas ganas. Después de la carrera en Concordia tuvimos una charla con Guillermo Ortelli, que me hizo una propuesta que me dio envión. La realidad es que no se puede debutar en el playoff, hicimos una nota pidiendo autorización pidiendo una carrera despedida en el TC, porque hace un tiempo que no estoy corriendo y veo cada vez más difícil volver. Quisiera despedirme del público que siempre me acompañó en Entre Ríos y en el TC", comentó el piloto de 53 años.

El proceso está en marcha y se descuenta que las autoridades de la ACTC avalarán el particular pedido, ya que el piloto no está habilitado porque no participó de ninguna de las nueve carreras de la Etapa Regular, que tendrá su décimo capítulo el domingo 25 de agosto en el autódromo Villicum, de San Juan, con el Desafío de las Estrellas. El fin de semana que se compone entre el viernes 20 y el domingo 22 de septiembre se presentaría como una fiesta, tres días de emociones para el Gurí Martínez y los fanáticos de Ford. El entrerriano es el último ídolo que le regaló una corona a La 4, como se denomina la hinchada de la marca que más títulos conquistó en la historia del Turismo Carretera.

El Gurí utilizaría el Ford que dejó Ayrton Londero, que participa en TC Pista y es parte de la estructura del Martínez Competición; el entrerriano, de 21 años, tomará el auto que liberará el uruguayo Mauricio Lambiris, que estrenará una nueva unidad en San Juan. Los más eufóricos se ilusionan con la reaparición del auto con el que logró el segundo título, en 2015, y que fue entregado al museo del TC, que está en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata. "Hay que revisarlo y ponerlo en condiciones; el auto es competitivo. Cuando lo entregué quedó la media palabra de que lo podría usar en una despedida, pero primero necesitamos el permiso de la ACTC para empezar a trabajar y hacer planes", es el pensamiento del papá de Paula y Agustín.

El Gran Premio Coronación de 2017, en La Plata, fue la última participación de Martínez en una temporada completa de TC; fueron apenas dos giros en la carrera que ganó el mendocino Julián Santero (Torino) y que le dio la segunda corona a Agustín Canapino (Chevrolet), después de ensayar una remontada histórica y arrebatarle el título por apenas 0,25 puntos a Facundo Ardusso (Torino). Más tarde, en 2018, fue parte del trinomio, junto con Lambiris -piloto titular- y Lautaro de la Iglesias, que terminó en el 12do puesto en los Mil Kilómetros de Buenos Aires; en esa jornada, el Gurí manejó durante 26 vueltas.

A modo de preparación, más allá de su participación en TC Pick Up, el Gurí estuvo girando en un TC Mouras que está en el taller. "La carrera es larga, ojalá que haya algún Auto de Seguridad", dijo en comunicación con el programa Campeones, quien con entre dientes y con la típica sonrisa pícara de fondo lanzó: "Lo más importante será salir, girar, disfrutarlo y tratar de completar la carrera. Ese es el principal objetivo".

Los recuerdos se acumularán en la mente del Gurí. Los inicios en las categorías zonales, la presentación en la Fórmula Renault, el debut como piloto invitado de José María Chueco Romero en las Dos Horas de Buenos Aires de TC en 1994; los cuatro subcampeonatos consecutivos antes de la primera corona en 2004; la conquista de 2015, que lo tiene como el campeón más longevo del TC, con 49 años, y también la polémica del año siguiente, con la exclusión de la carrera en Concordia por estar excedida la cilindrada del motor, lo que derivó en una suspensión de cuatro carreras y levantó las sospechas sobre el título que obtuvo el año anterior, en la última fecha, frente a Matías Rossi en La Plata. Las 364 carreras, las 33 victorias, los 73 podios, las 30 pole position, números del Gurí Martínez, el último campeón de Ford, el entrerriano que quiere despedirse con su gente.