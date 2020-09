Facundo Ardusso (Torino) lidera el pelotón y el campeonato de Turismo Carretera, la categoría que retomará el calendario el fin de semana en al autódromo de San Nicolás Fuente: Archivo - Crédito: Prensa ACTC

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 21:30

La tercera resultó la vencida y el automovilismo argentino, después de 180 días de inactividad y con el Turismo Carretera como estandarte, retomará el calendario con las pruebas de clasificación el 11 de septiembre en San Nicolás. Las autoridades de la ACTC y del municipio bonaerense acordaron, después del mediodía, el cronograma y los protocolos para que la categoría de autos de competición de mayor antigüedad del mundo desarrolle la tercera fecha del campeonato 2020.

Un alivio para los equipos y los pilotos, a los que el desánimo empezaba a desmoronar ante los anuncios de reactivación que más tarde eran reprobados por el Gobierno Nacional o mandatarios comunales. El circuito nicoleño, emplazado en un predio ferial al costado de la autopista Buenos Aires-Rosario, recibirá al TC y a la telonera TC Pista.

Las competencias de Turismo Nacional, en Villa Mercedes, y de Top Race, en Concepción del Uruguay, del 15 de marzo, fueron las últimas a nivel nacional que se disputaron, antes de la prohibición de la actividad por la pandemia mundial de Covid-19. El TC fue la primera de las categorías que intentó regresar a la pista y aunque avanzó en acuerdos, descubrió contratiempos que desanimaron a los protagonistas. El primer tropiezo fue después del aplazo del Gobierno Nacional a la vuelta en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata. Para entonces, la ACTC había realizado 300 test de Covid-19.

Agustín Canapino (Chevrolet), campeón defensor y último ganador en el circuito de San Nicolás, en 2019; un año antes, el arrecifeño finalizó segundo y logró la tercera de las cuatro coronas que tiene en el TC Fuente: Archivo - Crédito: Prensa ACTC

El segundo capítulo resultó más enrevesado, ya que desde la categoría anunciaron que el TC retornaba en el tradicional circuito de Rafaela, luego de las tratativas que se habían cerrado con el gobernador Omar Perotti -ex intendente de la ciudad santafesina-, aunque el ahora jefe municipal Luis Castellano, empujado por el descontento de los habitantes, rechazó la posibilidad y los pilotos y dueños de equipos estallaron en las redes sociales frente al nuevo revés. La consigna de la protesta era por la inhabilitación para que 55 mil familias puedan regresar al trabajo, a casi seis meses de falta de actividad.

Nuevos actores se fueron sumando a la escena y la provincia de Buenos Aires asomó otra vez como el espacio para que el automovilismo encienda los motores. El acuerdo estableció que las ciudades que estuvieran en Fase 4 y 5 avanzaran en las gestiones, si en sus planes figuraba organizar alguna competencia automovilística.

San Nicolás estaba en la agenda de la ACTC, ya que el autódromo tenía fecha para el 25 de octubre, donde se desarrollaría la decimotercera fecha del calendario original. Después de revisar los protocolos que presentó la categoría y que están avalado por el Ministerio de Salud de la Nación y del sistema de cápsula que el TC empleará, donde se evita la interacción con los ciudadanos nicoleños, el intendente Manuel Passaglia autorizó el pedido.

Juan Cruz Benvenutti, el último vencedor que tuvo el Turismo Carretera en 2020; esta temporada, la categoría corrió en Viedma y en Neuquén Fuente: Archivo - Crédito: Prensa ACTC

"Gracias San Nicolás por ser solidarios y permitirnos volver a trabajar después de seis interminables meses. ¡Más vale tarde que nunca, vuelve una de las grandes pasiones de los argentinos!", escribió en las redes sociales Agustín Canapino, campeón defensor del TC y que en 2018 se coronó en San Nicolás. "¿Te acordás de las cosquillas en la panza cuando estaban por llegar las 12 [de la noche] y veías en el arbolito de Navidad un paquete que tenía la forma de lo que le habías pedido a Papá Noel? Eso siento cuando me doy cuenta que voy a estar acá arriba nuevamente", posteó Christian Ledesma en Twitter, junto a una foto suya dentro del Chevrolet que alista Las Toscas Racing.

El cronograma del TC en San Nicolás empezará el jueves, con el ingreso de los camiones y los motorhome de los equipos, los que no podrán anticiparse en la llegada y hacer fila el miércoles, una costumbre habitual en el pasado. Las personas no podrán bajarse del rodado hasta no ser convocados por los oficiales deportivos para realizar los trámites de test, acreditación y entrega de declaración jurada. La actividad en la pista empezará el viernes, con las tandas de entrenamientos y las clasificaciones para las dos carreras que se desarrollarán entre el sábado y el domingo, con series a cuatro vueltas y finales a 20 giros.