El Turismo Carretera enseñó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, que existen pilotos que se relacionan con naturalidad con las victorias y otros que parecen ser rechazados por el primer escalón del podio. La categoría retornó a la Catedral del automovilismo argentino después de dos años y Valentín Aguirre (Dodge) extendió su presente de ensueño al sellar el triunfo, resultado con el que se consolidó en lo más alto del campeonato, a falta de tres carreras para el final de la Etapa Regular, la que clasificará a 12 pilotos para la Copa de Oro, el mini torneo que en 2020 será de tres fechas y consagrará al campeón. La facilidad del arrecifeño para anotar éxitos contrasta con el esfuerzo sin premio de Juan Martín Trucco (Dodge), que terminó segundo y no logra romper la racha: el piloto de Tres Algarrobos no conoce el sabor de la victoria, después de 145 participaciones.

El dominio que ejercicio en los entrenamientos y en la prueba de clasificación Agustín Canapino (Chevrolet) empezó a resquebrajarse con las series clasificatorias y se desarmó tras el accidentando comienzo de la carrera final. El campeón defensor ganó su manga, la primera, desalentando los intentos de Mariano Werner (Ford), que no logró levantar vuelo en la batería y tampoco en la prueba definitoria, donde quedó descolgado detrás del tándem Aguirre-Trucco y debió contentarse con completar el podio. Los pilotos de Dodge -el arrecifeño del JP Carrera triunfó en la segunda serie y el que responde al Uranga Racing la tercera, la más veloz- desataron un mano a mano en el que Aguirre siempre impuso las condiciones.

Valentín Aguirre celebra en el podio del autódromo Oscar y Juan Gálvez; Mariano Werner (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge) acompañan al ganador Crédito: ACTC

En la partida, Aguirre superó a Trucco y desde entonces manejó el ritmo y las diferencias en el cronómetro. El trompo de Canapino en la Horquilla, antes de cumplir el primer giro, quitó de la escena a quien el sábado fue inabordable; en la vuelta inicial también desertó Juan Cruz Benvenuti (Torino), ganador de la segunda fecha, en Neuquén y que marcó dos podios en San Nicolás, cuando se reanudó la actividad con una fecha doble. Y tampoco registró paso Guillermo Ortelli (Chevrolet) se desvinculó del JP Carrera y regresó al Dole Racing-, tras un toque de Martín Ponte (Dodge), que fue excluido por esa maniobra.

Los dos relanzamientos, tras los ingresos del Auto de Seguridad, los resolvió con solvencia Aguirre, que se afirma como el piloto estrella de la temporada del JP Carrera. La estructura de Gustavo Lema clasificó a los tres autos entre los mejores nueve puestos: el balcarceño Santiago Mangoni, que ocupó la butaca que liberó Ortelli, arribó quinto; José Manuel Urcera (Chevrolet), noveno. El equipo dominó en 2019 la Etapa regular con Urcera, aunque en la Copa de Oro el auto del rionegrino no repitió el rendimiento y aunque pinta el N°2 en los laterales no incomodó el cuarto título -tercero consecutivo- de Canapino.

Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet) en el inicio de la carrera final; el entrerriano finalizó tercero, mientras que el arrecifeño abandonó antes de completar el primer giro Crédito: ACTC

"Es muy fuerte de la cabeza. Desde que estamos en el TC tuvimos a los mejores pilotos del parque, pero creo que es el piloto que mayor dominio tiene sobre un auto", confesó Lema a la revista Solo TC. El JP Carrera es la casa de Aguirre, que es piloto del taller desde su estreno en el TC Mouras en 2015. Canapino y Ortelli, los dos exponentes máximos de Chevrolet en la actualidad, concuerdan que el piloto, de 23 años, tiene los argumentos para ser campeón. En 2018, año de su debut en TC, logró dos pole, y el año pasado se inscribió entre los ganadores por partida doble: primero, en Neuquén; la repetición, en Termas de Río Hondo. Llegó al Gran Premio Coronación con posibilidades de ceñirse la corona -arrancó 21 puntos por detrás de Canapino-, pero el segundo puesto en la clasificación y ganar la serie sostuvieron el sueño hasta la bandera a cuadros de la final, donde terminó tercero. Los números no alcanzaron, pero Aguirre demostró una madurez conductiva para forjar el presente.

Valentín Aguirre, en racha: el arrecifeño, de 23 años, venía de ganar en San Luis y repitió en Buenos Aires; el piloto de Dodge es el puntero del campeonato Crédito: ACTC

Con 33 años y nueve temporadas en TC, Trucco no se rinde por firmar una victoria. "Me superó bien en la largada y ganó muy bien la carrera. Mi auto perdía carga [aerodinámica] y no podía atacarlo. Amargado, porque tenía auto para ganar, pero renové las expectativas y sé que tengo la herramienta para pelear", comentó el bonaerense. Después de empezar el año con estructura propia, en agosto pasado se unió al proyecto a largo plazo que diseñó Uranga Racing. Bajo el paraguas del equipo con sede en Tandil también participa Nicolás Trosset (Dodge), que este año en San Nicolás tuvo su bautismo como vencedor en el TC.

Desde 1988 que Dodge no lograba encadenar tres triunfos: Nicolás Trosset y Valentín Aguirre, en dos ocasiones, repitieron el logro de Juan De Benedictis, Oscar Castellano y José María Romero Crédito: ACTC

El desahogo se le niega a Trucco, que llegó primero en las Dos Horas de Olavarría, en 2015, pero una penalización, por un toque a Próspero Bonelli, provocó que el triunfo recayera en Matías Rossi; en su trayectoria marcó 13 podios, de los cuales cinco fueron por segundos puestos. En 2017, en los Mil Kilómetros de Buenos Aires, manejó durante 4h13m, récord absoluto.

Aguirre registra dos victorias en cinco carreras en 2020 -cuatro en 38 competencias es su historial- y encadenó el tercer festejo de Dodge, una marca que no se repetía desde 1988, cuando Juan De Benedictis, Oscar Castellano y José María Romero firmaron el triplete. De los seis arrecifeños que compiten actualmente en TC, todos saben lo que significa ganar. Pero asoma una que además desea conocer lo que es ser campeón.

