Banfield transformó un video viral en una campaña para concientizar sobre el cáncer de mama

El Club Atlético Banfield transformó un video con muchísimas reproducciones en las redes sociales en una campaña para concientizar sobre el cáncer de mama. La publicación de la institución bonaerense se dio este domingo 19 de octubre cuando se celebró el Día mundial de esta enfermedad.

Todo comenzó a finales de agosto cuando Banfield enfrentó a Tigre y un registro fílmico de Gisela, socia del Taladro, se viralizó en las redes por unos cómicos gestos con otra hincha en la platea del estadio Florencio Sola.

El video viral de Gisela, la hincha de Banfield

Así fue como Banfield le sacó jugo a la viralización del contenido y citó a Gisela al estadio para contar su historia y, a la vez, desmentir que el diálogo con su amiga no estuvo vinculado a una cuestión sexual como se quiso dar a entender en las redes.

“Hagamos viral la prevención. Hablar, cuidarse y acompañar también salva vidas. Te invitamos el 25 de octubre al ICAB (Instituto Club Atlético Banfield) para seguir promoviendo la salud y conciencia colectiva”, expresó la entidad del sur bonaerense en un texto que precedió al video de la socia del club.

En su testimonio, Gisela criticó la intención de los usuarios de las redes sociales, quienes vincularon su actitud a una cuestión meramente sexual cuando ella, por el contrario, estaba expresando un mensaje completamente diferente. “Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado”, expresó.

La campaña que lanzó Banfield por el Día del cáncer de mama

“Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo”, aclaró sobre su ida y vuelta con su compañera de cancha.

A su vez, Gisela reflexionó sobre el rol de las redes sociales y cómo un mensaje erróneo puede exponer a una persona: “El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona“, exclamó la mujer en el video.

Gisela, la socia de Banfield que lanzó una iniciativa para concientizar sobre el cáncer de mama

De esta manera, el departamento de prensa del Taladro aprovechó la fecha del Día del cáncer de mama para encabezar una campaña especial con el protagonismo de Gisela, quien se encuentra en tratamiento y contó su experiencia para acercar a otras personas que padecen la misma enfermedad al Instituto Club Atlético Banfield.

“Felicitaciones por la idea de convertir un vídeo sacado de contexto y darle contexto con una causa noble. ¡Que sea viral!“; ”Excelente iniciativa, contenido de calidad 100%“; ”Sirvió misterio, sirvió información, sirvió prevención y sobre todo sirvió concientización. Se aplaude de pie" y “Felicitaciones por este video. Un beso de una calamar. Hacerse los controles es muy importante”, fueron los comentarios más destacados de la publicación.