Barcelona presentó a Griezmann y West Ham piensa en Higuaín; Vargas, a Espanyol

Antoine Griezmann ya posa como nuevo futbolista de Barcelona, donde jugará con Lionel Messi y Luis Suárez. Crédito: @Barcelona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2019 • 18:47

Pese a los reclamos de Atlético de Madrid y el inicio de un expediente ante la FIFA, el francés Antoine Griezmann fue presentado como nuevo jugador de Barcelona. El club catalán depositó el viernes en la sede de La Liga, en Madrid, el importe que, según ellos, tenía la cláusula de rescisión: 120 millones de euros. Pero los madrileños aseguran que la salida estaba estipulada en 200 millones, por lo que intervendrá la FIFA.

Mientras, el futbolista ya habló como nuevo compañero de Lionel Messi: "Tenía mucha ilusión de venir aquí, estoy muy contento, con muchas ganas", fueron sus primeras palabras como futbolista culé. Y, sobre la oportunidad de jugar al lado de La Pulga, Griezmann añadió: "Tengo ganas de verlo, estoy muy contento de estar aquí"

Las primeras declaraciones del delantero francés en Barcelona:

West Ham necesita goles y piensa en Gonzalo Higuaín

La salida del austríaco Marko Arnautovic (emigró al fútbol chino) dejó a West Ham, el equipo inglés que dirige el chileno Manuel Pellegrini, huérfano de goles. Por eso salió al mercado a buscar un centrodelantero: está muy cerca de concretar el arribo del francés Sebastien Haller, quien dejará Eintracht Frankfurt, de Alemania, a cambio de 40 millones de euros. Pero, según la prensa inglesa, West Ham también posó sus ojos en Gonzalo Higuaín, quien jugó la última temporada de la Premier League con la camiseta de Chelsea.

El problema para West Ham es que los hinchas de Juventus no recibieron con los brazos abiertos al ex goleador de River Plate. Y el hombre que estará en el banco de suplentes de la Vecchia Signora es el mismo que lo había pedido para Chelsea y que supo potenciarlo con la camiseta de Napoli: Maurizio Sarri. La mudanza del Pipita a Londres no parece una empresa fácil.

Vélez vendió al Monito Vargas, que jugará en la Liga de España

Vélez y Espanyol, de Barcelona, acordaron la transferencia de Matías Vargas al fútbol español. A falta de la revisión médica y la firma de los contratos, el jugador emigrará a Barcelona a cambio de 10,5 millones de euros por el 80% de la ficha. Los de Liniers se quedaron con el 20% del pase, que podrá significar un ingreso importante a futuro, si el Monito es adquirido por algún equipo más grande de Europa. Espanyol, séptimo en la última edición de la Liga, jugará Europa League y tiene en sus filas a otros dos argentinos: Facundo Ferreyra (otro ex Vélez, cuyo pase pertenece a Benfica, de Portugal, y Pablo Piatti, surgido en Estudiantes de La Plata).

El agente de Coutinho apunta contra el Barcelona

El iraní Kia Joorabchian, recordado en el fútbol argentino por haber manejado los destinos deportivos de Carlos Tevez y Javier Mascherano, entre otros futbolistas, ahora también representa al brasileño Philippe Coutinho, jugador de Barcelona. En medio de los rumores que hablan del interés del equipo catalán por repatriar al brasileño Neymar, Joorabchian apuntó contra los directivos de Barcelona: Coutinho, su representado, podría estar en una lista de cuatro jugadores que los españoles ofrecieron para abaratar el costo de Neymar. "Coutinho no tiene ninguna oferta de ningún club. Pero si ellos quieren que Coutinho se vaya, lo tienen que decir. Decidiremos junto al jugador qué es lo mejor para su futuro", dijo Joorabchian.