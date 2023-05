Euroliga de básquetbol: Partizan de Serbia espera con un clima muy hostil al Real Madrid de Gabriel Deck, “el bastardo argentino”

escuchar

Las imágenes de la pelea generalizada durante el segundo encuentro aún están frescas. Se viven horas calientes en la antesala del tercer capítulo de la serie de la Euroliga. Real Madrid ya está alojado en su búnker exclusivo en Belgrado. Sin ningún incidente en su llegada al hotel situado en la zona de la Novi Beograd, a unos 20 minutos a pie del Stark Arena y alejados del bullicio del centro de la capital serbia. Todo tranquilo... hasta ahí nomás. En el trayecto, en la carretera, había una fuerte declaración. Un clásico clima pesado, como en las viejas épocas de la Copa Libertadores de fútbol sudamericano.

“No se duerme”, se leía en perfecto español, en una bandera colgada en uno de los puentes. Es una final y en el Partizan se lo toman con ese énfasis. Pese a que en las zonas cercanas al hotel de concentración blanco no había rastro de molestias, según cita el diario Marca, Belgrado se levantó contra Real Madrid. Sobre todo, había pancartas contra Gabriel Deck, el club en general y algunas frases ofensivas hacia la tradición de la institución blanca. “El bastardo argentino”, lo llaman. Todo lo contrario de lo que Zeljko Obradovic, entrenador y símbolo de Partizán, imploró en los últimos días. “Quiero que hablemos de básquetbol”, había pedido.

Real Madrid-Partizan: el antecedente que es todo un peligro

Según se supo, los autores de las banderas amenazantes habrían sido algunos integrantes del grupo Grobari. Un núcleo de naturaleza antifascista, con una alusión directa a los “Enterradores” y definidos como los más duros. En el partido nada hace presagiar que ocurran incidentes. Sin embargo... Desde el protocolo Euroliga se exige total seguridad e incluso las autoridades del escenario, Stark Arena, confirmaron que si ocurriese algo grave y se debe jugar un cuarto partido, se disputará a puertas cerradas.

Todo tiene su historia. El 27 de abril pasado, el segundo partido entre Real Madrid y Partizan por los cuartos de final de la Euroliga de básquetbol fue dado por finalizado faltando 1m40s, cuando los jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse y varios de ellos, incluido Gabriel Deck, terminaron trenzándose a golpes. Los árbitros decidieron suspender el encuentro por el escándalo que se generó cuando el equipo serbio vencía por 95-80 en la capital española y estiraba la ventaja a 2-0 en la serie.

Todo se precipitó en una acción en la que Sergio Llul, base del conjunto merengue, golpeó fuertemente en el cuello en un avance a Kevin Punter y, pese a que los jueces sancionaron inmediatamente la falta antideportiva, en un abrir y cerrar de ojos se desmadró todo. En poco menos de un minuto, un alboroto dejó en un segundo plano al juego.

En un cruce áspero, a ese golpe de Llul siguieron la reacción del serbio, el empujón del español y la rápida llegada del resto de los jugadores, con más empujones y puñetazos que intentos de separar, mientras los árbitros hacían sonar sus silbatos e intentaban calmar a los protagonistas. Pero la batalla campal se apoderó de la escena, con los hinchas enfervorizados alrededor.

En el tumulto se llegó a ver al francés Guerschon Yabusele, de Real Madrid, tirar al suelo al australiano Dante Exum en una toma de lucha libre, y a Punter golpear en el rostro al bosnio Dzanan Musa. En el medio de la cancha, ya con los suplentes ingresando, Deck llegó a empujar, golpear y tomar del cuello al propio Exum, y enseguida Mathias Lessort apareció por detrás para sacar de un empujón hacia atrás al santiagueño y enseguida trenzarse con otros adversarios.

Lo que siguió fue una gresca que iba de lado a lado, ya con algunos auxiliares intermediando para evitar nuevos encontronazos y algunos basquetbolistas siendo retirados del campo. A los pocos segundos había decenas de personas en la cancha, incluso mujeres, que parecían familiares que habían ingresado a quitar del lugar a algunos protagonistas. El caos era absoluto y no alcanzaba el personal de seguridad.

Deck, estrella de la selección argentina y actual subcampeón mundial, jugó 30 minutos, anotó 8 puntos, tomó 7 rebotes y robó una pelota, en una noche caliente que no tuvo fin en lo deportivo. De hecho, los protagonistas no hicieron declaraciones luego del encuentro. Horas después, Deck se disculpó públicamente a través de sus redes sociales, al comentar: “Lamento lo sucedido en el partido de ayer, es algo que no debe volver a repetirse. Mis disculpas a mi club, a los integrantes del Partizan y aficionados de ambos equipos”.

El entrenador del conjunto serbio, Zeljko Obradovic acudió a la conferencia de prensa, se mostró horrorizado por lo sucedido y dijo: “Vamos a jugar el próximo partido con el estadio lleno y yo voy a intentar calmar a toda la gente y que Real Madrid sea bien recibido; necesitamos que no se hable de esto tan triste y se hable de básquetbol”. Este martes, a las 15.30 de nuestro país, volverán a encontrarse. Y se sabrá la verdad.

