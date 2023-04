Facundo Campazzo: la lucha de Estrella Roja para evitar que Real Madrid le “asalte” al argentino

escuchar

Es un tiempo diferente, porque Facundo Campazzo disfruta de una estabilidad que hasta un tiempo no conseguía. El último paso por la NBA, en Dallas Mavericks, más la sanción sobre Estrella Roja que le impidió jugar por un par de fechas la Euroliga, quedaron como malos tragos y la actualidad del base argentino lo pone debajo de la lupa de los equipos poderosos de Europa. Si bien el equipo de Belgrado cuenta de sus servicios, aparecen en el horizonte colosos como Real Madrid, Olympiacos y Panathinaikos, que pretenden tentar al cordobés para la próxima temporada. Ahora bien, ante este escenario, uno de los máximos dirigentes del equipo serbio afirmó que harán todo y más para retenerlo.

Campazzo disfruta jugando tanto en el torneo doméstico como en la máxima competición continental. Más allá de que Estrella Roja no va a clasificarse para los cuartos de la Euroliga (16-17, ya fuera del octavo puesto de forma matemática), sí es competitivo en la Liga Adriática, porque el equipo está segundo, detrás de Partizán de Belgrado.

Esta mitad de año es determinante para el futuro de Campazzo, ya que debe determinar si continúa en Estrella Roja o aparece Real Madrid para romper la escena. Sin embargo, Nebojsa Covic, presidente del club serbio, no parece dispuesto a perder con el club merengue, tanto que en la televisión local serbia, según cuenta Eurohoops, aseguró que una de las prioridades de la entidad será la renovación del cordobés.

“¿La pregunta inmediata es si los jugadores se quedarán la próxima temporada? Tenemos que hablar de mantener el equipo y crear continuidad. Haremos todo lo posible para retener a Campazzo y algunos otros jugadores, así como a jugadores locales ”, dijo Covic

El presidente de Estrella Roja sabe que deberá hacer un gran esfuerzo económico, ya que el vínculo con Campazzo se revisará cuando se termine la temporada y allí deben renegociar. El base argentino tiene un contrato por 1,8 millones de euros netos hasta el final de esta temporada y se acordó un monto de 2,5 millones por la siguiente campaña y la cláusula de poder optar a favor del jugador .

¡GANÓ ESTRELLA ROJA!



Con Facu Campazzo como MVP, los de Belgrado siguen en lo alto de la @ABA_League ✅@FacuCampazzo: 22 PTS | 3 REB | 4 AST | 4 ROB pic.twitter.com/ySspUGxjBz — TeamFacu (@TeamFacu7) April 9, 2023

“Empezamos a analizar todas las ofertas que teníamos. Y con algunos equipos, como Real Madrid, no pudimos llegar a un acuerdo. La temporada estaba por la mitad y eso hizo que se hiciera más difícil volver a cerrar un acuerdo con ellos. Lo concreto es que tanto el Madrid, como yo, hicimos todos los esfuerzos posibles, pero no pudimos cerrar el tema . No se pudo, no se pudo, fue una pena. Estoy muy agradecido que siempre demuestren interés por mí. Nunca estuvimos en malos términos”, contó Campazzo en su última columna en LA NACION.

Dentro de ese escenario de varios equipos interesados por él es que aparecieron los dos equipos grandes de Grecia dispuestos a sentarse a pujar por Campazzo. Si bien Real Madrid aparece como la opción más fuerte si Estrella Roja no puede retenerlo, está claro que tanto Panathinaikos como Olympiacos podrían asumir un contrato de la categoría del argentino.

LA NACION