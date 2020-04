Kobe Bryant fue elegido para entrar al Salón de la Fama del básquetbol

Fuente: AP - Crédito: Matt Slocum

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de abril de 2020 • 16:34

A poco más de dos meses de su trágica muerte tras la caída de un helicóptero, se confirmó que Kobe Bryant ingresará al Salón de la Fama del básquetbol en este 2020. Se trata del máximo honor que entrega la disciplina. En la misma ceremonia, entre otros, también serán galardonados otros históricos de la NBA como Tim Duncan y Kevin Garnett.

El ícono de Los Angeles Lakers fue nombrado junto a nueve homenajeados que serán consagrados en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame el 29 de agosto. "La Clase de 2020 es, sin duda, una de las más históricas de todos los tiempos y el talento y la influencia social de estos nueve galardonados no tiene medida", dijo John Doleva, director ejecutivo del Salón de la Fama.

Tras el anuncio oficial llegó la palabra de Vanessa Bryant, la esposa de Kobe. "Es un logro y un honor increíble, y estamos extremadamente orgullosas de él. Obviamente que nos encantaría que estuviera aquí con nosotros para celebrarlo, pero sin dudas que es el pico de su carrera, ya que cada logro que consiguió como atleta quedará inmortalizado aquí", dijo en ESPN.

También se expresó otra gran leyenda de los Lakers, Magic Johnson. "A mi amigo y hermano, Kobe Bryant, felicitaciones. Me rompe el corazón que no podrá estar aquí para recibir el premio él mismo y para brindar un gran discurso. De todos modos quiero felicitar a su mujer, sus tres hijas, sus padres y sus dos hermanas. Como aficionados de los Lakers, estaremos aquí para apoyarlos".

Uniéndose a Bryant en el panteón deportivo se encuentran el tres veces MVP de las Finales de la NBA, Duncan, el 15 veces All-Star Garnett, el dos veces campeón de la NBA Rudy Tomjanovich y el cuatro veces medallista olímpico Tamika Catchings.

Fuente: Reuters - Crédito: Lucy Nicholson

La tragedia envolvió al básquetbol mundial el pasado 26 de enero. Bryant, leyenda de Los Angeles Lakers y de la NBA, murió en un accidente de helicóptero . En la aeronave viajaba una de sus cuatro hijas, Gianna María, de 13 años, que también perdió la vida. El ex deportista, además de con su hija, viajaba con otras siete personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre una colina cercana a la ciudad de Calabasas, de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero nadie a bordo sobrevivió.

Bryant jugó 20 temporadas en la NBA, todas en Los Angeles Lakers, donde logró conquistar el anillo en cinco oportunidades en las temporadas 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Quien fuera una de las máximas estrellas que tuvo la NBA se retiró el 13 de abril de 2016 en un compromiso ante Utah Jazz en el Staples Center de Los Ángeles, partido en el que anotó 60 puntos, 23 de ellos en el último cuarto, logrando la anotación más alta de un jugador de la liga en esa temporada.

Por su trayectoria, Bryant será considerado uno de los 10 mejores basquetbolistas de NBA de todos los tiempos, y tal vez hasta quede entre los cinco mejores.

Sorpresa tras una publicación en Instagram

El último martes apareció una publicación en el perfil de Instagram de Bryant, que tiene más de 21 millones de seguidores. Pese a que en un primer momento se pensó que la cuenta de 'La Mamba Negra' podía haber sido 'hackeada', posteriormente se supo que fue su esposa, Vanessa, quién compartió este mensaje, en el que promocionaba 'The Wizenard Series: Season One', la continuación de su libro 'The Wizenard Series: Training Camp'.

Meses antes de su muerte, precisamente en agosto de 2019, el propio Bryant había anunciado esta iniciativa de publicar una serie de libros junto al guionista Wesley King. Son varios ejemplares donde se narran las aventuras de un equipo de básquetbol.