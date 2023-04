La agenda de TV del sábado: Boca vs. Racing y Vélez vs. San Lorenzo en la Liga Profesional, campeones mundiales en Europa, clásicos en el Top 12 de URBA, Dogos XV en el Super Rugby Americas, Fórmula 1, MotoGP, Masters 1000 de Madrid y playoffs de la NBA

escuchar

Llega otro fin de semana, y con él, una amplísima variedad de deporte disponible para seguirlo en televisión y streaming. Fútbol, rugby, básquetbol, tenis, motociclismo y automovilismo de alto nivel conforman el menú del sábado.

La Liga Profesional tendrá como principal oferta dos choques entre equipos que sostienen fuertes rivalidades. En primer lugar se enfrentarán Vélez y San Lorenzo en Liniers, donde el Ciclón intentará no perderle pisada al puntero, River. Y más tarde lo harán Boca y Racing, equipos que han protagonizado partidos calientes, ríspidos, en el último tiempo, y que no pasan por buenos momentos. Entre esos dos duelos habrá otros tres: Gimnasia recibirá a Tigre en La Plata, Central Córdoba visitará a Instituto y Banfield se cruzará con Barracas Central en el Florencio Sola.

Vélez vs. San Lorenzo no es un clásico, pero siempre tiene un dejo de alta tensión. Prensa Vélez

En el Viejo Continente, mientras tanto, seguirán desenvolviéndose varios argentinos campeones del mundo. Alexis Mac Allister intentará acercar a Brighton & Hove Albion a la Europa League del próximo año cuando visite a Wolverhampton; Germán Pezzella y Guido Rodríguez tendrán una complicadísima visita a Barcelona como parte de Real Betis, y Exequiel Palacios intentará seguir aportando a la excelente levantada de Bayer Leverkusen en la Bundesliga, cuando visite a Union Berlin. En principio, Paulo Dybala no estará en el partido crucial de Roma contra Milan en busca de un lugar en la Champions League.

Por fuera del fútbol habrá mucho más por ver. En el rugby se jugará una nueva fecha del Top 12 de URBA, cuyo platos fuerteS serán los clásicos Alumni vs. Belgrano y SIC vs. CUBA, y continuará la jornada 10 del Super Rugby Americas, con Dogos XV visitando a Selknam en Chile. En el tenis continuará el Masters 1000 de Madrid, con la segunda etapa, en la que Tomás Martín Etcheverry se enfrentará con el estadounidense Frances Tiafoe y habrá un choque de argentinos: Francisco Cerúndolo vs. Pedro Cachin.

Francisco Cerúndolo hará su presentación en el Masters 1000 de Madrid en la segunda etapa, enfrentándose con su compatriota Pedro Cachin. TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El deporte de motor tendrá dos campeonatos en acción. La Fórmula 1 estrenará el sprint shootout, que ordenará la grilla de largada de la carrera sprint del mismo día, en el Gran Premio de Azerbaiyán. En MotoGP se llevará a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de España.Y en la NBA comenzarán los cuartos de final, o semifinales de Conferencia, con un atractivo Denver Nuggets vs. Phoenix Suns.

FÚTBOL

Liga Profesional

14 Vélez vs. San Lorenzo. TNT Sports

Vélez vs. San Lorenzo. TNT Sports 16.30 Gimnasia vs. Tigre. ESPN y TV Pública

Gimnasia vs. Tigre. ESPN y TV Pública 19 Instituto vs. Central Córdoba. ESPN Premium

Instituto vs. Central Córdoba. ESPN Premium 19 Banfield vs. Barracas Central. TNT Sports

Banfield vs. Barracas Central. TNT Sports 21.30 Boca vs. Racing. TNT Sports

Premier League

8.30 Crystal Palace vs. West Ham United. ESPN 2

Crystal Palace vs. West Ham United. ESPN 2 11 Brentford vs. Nottingham Forest. Star+

Brentford vs. Nottingham Forest. Star+ 11 Brighton and Hove Albion vs. Wolverhampton Wanderers. Star+

Alexis Mac Allister contribuirá en Brighton para acercarlo a las competencias europeas, cuando el equiop reciba a Nottingham Forest en la Premier League. Kirsty Wigglesworth - AP

Liga de España

11.15 Elche vs. Rayo Vallecano. DSports

Elche vs. Rayo Vallecano. DSports 13.30 Real Madrid vs. Almería. ESPN

Real Madrid vs. Almería. ESPN 16 Barcelona vs. Betis. DSports

Serie A

13 Roma vs. Milan. ESPN 2

Roma vs. Milan. ESPN 2 15.30 Torino vs. Atalanta. ESPN 2

Bundesliga

10.30 Union Berlin vs. Bayer Leverkusen. ESPN 2

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen. ESPN 2 10.30 Köln vs. Freiburg. Star+

Köln vs. Freiburg. Star+ 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Augsburg. Star+

Eintracht Frankfurt vs. Augsburg. Star+ 10.30 RB Leipzig vs. Hoffenheim. Star+

RB Leipzig vs. Hoffenheim. Star+ 10.30 Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach. Star+

Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach. Star+ 13.30 Schalke 04 vs. Werder Bremen. ESPN 3

Exequiel Palacios es uno de los protagonistas de la gran levantada de Bayer Leverkusen, que visitará a Union Berlin en la Bundesliga. Daniel Cole - AP

Primera Nacional

16.35 Estudiantes (Caseros) vs. Maipú. TyC Sports

Estudiantes (Caseros) vs. Maipú. TyC Sports 18.35 Quilmes vs. Chaco For Ever. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

5.30 El sprint shootout del Gran Premio de Azerbaiyán. Star+

El sprint shootout del Gran Premio de Azerbaiyán. Star+ 10.30 La carrera sprint del Gran Premio de Azerbaiyán. Star+

Charles Leclerc sale de un salto de su Ferrar en Bakú, donde este sábado tendrán lugar las competencias sprint del Gran Premio de Azerbaiyán. NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

RUGBY

Copa Europea de Clubes

10.45 Leinster vs. Toulouse. ESPN 3

Top 12

15.30 Hindú vs. San Luis. Star+

Hindú vs. San Luis. Star+ 15.30 Buenos Aires vs. Newman. Star+

Buenos Aires vs. Newman. Star+ 15.30 SIC vs. CUBA. Star+

SIC vs. CUBA. Star+ 15.30 La Plata vs. Pucará. Star+

La Plata vs. Pucará. Star+ 15.30 Rosario vs. CASI. Star+

Rosario vs. CASI. Star+ 15.40 Alumni vs. Belgrano Athletic. ESPN 3 y Star+

Alumni y Belgrano protagonizarán una nueva versión del clásico del rugby nacional, en el Top 12 de URBA. julian Bongiovanni

Super Rugby Americas

19 Selknam vs. Dogos XV. ESPN 3

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

21.30 Denver Nuggets vs. Phoenix Suns. El partido 1 de la serie de cuartos de final. Star+

TENIS

Masters 1000 de Madrid

11.30 La segunda rueda. ESPN Extra

MOTOCICLISMO

MotoGP

5.45 Gran Premio de España. La prueba de clasificación. ESPN 3

