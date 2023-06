La fórmula del éxito de Quimsa, campeón de la Liga Nacional de Básquet: un proyecto a largo plazo y el incondicional apoyo del estado provincial

escuchar

Las lágrimas en los ojos de Diego Lo Grippo a poco de consumarse el título de Quimsa de Santiago del Estero en la Liga Nacional de Básquet (LNB) reflejaron lo que significa para el club haber llegado por segunda vez a la cima en cuatro años, tras perder dos finales consecutivas. También, la certeza de que el proyecto que encabeza como director deportivo en la institución que preside Gerardo Montenegro da alegrías adentro de la cancha y no sólo afuera, en un profesionalismo en el que mandan los resultados y el exitismo desmedido. Quedarse con el torneo más importante a nivel nacional al superar con holgura 4-1 a Boca Juniors fue la frutilla del postre para una planificación que él ideó y que lleva adelante desde hace cuatro años con el apoyo de, además de empresas privadas, el Gobierno de Santiago del Estero y su política deportiva que, de la mano del turismo, abraza muchas aristas, desde el profesionalismo y amateurismo hasta la organización de eventos internacionales y obras de infraestructura faraónicas para la realidad argentina.

Desde que Lo Grippo lidera el básquet, la Fusión disputó nueve finales de campeonatos nacionales e internacionales. Aunque para él el triunfo no se refleja sólo con trofeos, sostuvo en una entrevista con LA NACION: “Quimsa es un club que crece año a año, que todo el tiempo apuesta por ser protagonista e intentar estar en los lugares de privilegio, en lo deportivo y en lo organizativo. Creo que se ha mantenido una regularidad con un proyecto que abarca también la Liga de Desarrollo y la Liga Femenina y nos ubica como referentes del país (en la disciplina). Hemos mejorado en infraestructura y en la estructura de equipo con las personas que trabajan, más la profesionalización de diferentes áreas. Nosotros no nos centramos tanto en el resultado final, sino en el resultado del día a día y en poder hacer lo que nos gusta y dedicarle tiempo, profesionalismo y todo lo que requiere estar a la altura para conseguir el objetivo que queremos que es seguir creciendo y tener una regularidad”.

El 50% del presupuesto de Quimsa para jugar la Liga Nacional proviene del estado provincial Matias Garcia / Liga Nacional

El principal apodo del club deviene en que nació a partir de otros tres. En 1989 entusiastas santiagueños unificaron Estudiantes Unidos, Santiago Básquetbol Club e Inti Club, que sufrían graves problemas económicos, y fundaron la Asociación Atlética Quimsa, nombre derivado de la palabra quichua ‘kimsa’ y significa, justamente, ‘tres’. A partir de la venta de dos de los predios, se remodeló el estadio ‘Ciudad’ y comenzó su camino a la LNB, a la que llegó en 2006 tras pasar por la antigua Liga B y el Torneo Nacional de Ascenso (TNA). “Es una entidad particular, única en el país. Son tres clubes que se unieron para intentar llevar el básquet santiagueño a planos nacionales e internacionales. Es una organización deportiva para que el básquet de Santiago del Estero compita con los poderosos a través de una fusión, con un apoyo gubernamental, provincial y municipal que nos dan los recursos para que podamos hacerlo. También, para que la pasión que tiene el santiagueño se pueda ver y tenga esa alegría de contar con su equipo compitiendo en la Liga Nacional y en Latinoamérica”, detalló el exbasquetbolista profesional.

Más de la mitad la historia de la institución se escribió, y escribe, con Gerardo Montenegro al frente. El senador nacional por la provincia de Santiago del Estero, dirigente sindical y, también, mandamás de la Asociación del Clubes (AdC) de básquetbol, preside el club desde 2001 y Lo Grippo lo definió como “la cabeza de todo el proyecto” que desde sus principios tuvo “una mentalidad y objetivo muy claro” que fueron “llevar al club a mejorar, ser más competitivo y a que la infraestructura crezca”. Y agregó: “Estos últimos cuatro años se consolidó y se pudo mantener en el lugar que añoraba. Han habido momentos no tan buenos porque se inició jugando en la Liga B, se ascendió al TNA y luego se ascendió la LNB: allí se estabilizó. Se fueron mejorando presupuestos y consiguiendo recursos en un proceso de 30 años y hoy estamos en esta situación de, apostando a una regularidad, haber jugado tres finales seguidas de la LNB y haber sido campeón de la Basketball Champions League Américas de 2019/20″.

Gerardo Montenegro y Diego Lo Grippo, los referentes del proyecto deportivo de Quimsa Instagram Quimsa

El exjugador de la selección argentina destacó, además, la organización: “Hay que resaltar no sólo a los protagonistas, que son los actores principales como jugadores y cuerpo técnico. Detrás de ellos hay una organización importante, mucha gente que trabaja involucrada en sostener eso con contención, ayuda y que no le falte nada a nadie. Entendemos que la parte humana es muy importante en una institución y hemos hecho hincapié en eso. Cada persona que está en el club está involucrada y conoce la historia de lo que es Quimsa. Eso atrae, genera sentido de pertenencia y le brinda todo al club a la hora de trabajar”.

La misión de proyectar en crisis y el sustento provincial

La crisis económica en la Argentina no es ajena a la Liga Nacional de Básquet y los 20 clubes que compitieron de la edición 2022/23 debieron sortear sus obstáculos para completar su participación. Sin dinero no hay profesionalismo y Lo Grippo lo sabe mejor que nadie: “Los recursos son sumamente necesarios. Hoy profesionalmente se juega con dinero, no se juega con voluntad o gestión. Hay que conseguir los recursos para poder hacerlo. Hay que adecuarse a la situación que nos toca vivir, estamos igual que los demás clubes, entidades y empresas porque es una situación a nivel nacional”.

Quimsa amplió la capacidad de su estadio para la final y en los tres partidos que fue local, llenó Matías García / Liga Nacional

Sobre cómo se financia la Fusión, detalló: “Tenemos un presupuesto y tenemos que ir mejorándolo durante el año con sponsoreo, gestión y resultados, que son los que acompañan y ayudan a que los recursos aumenten. Se intenta planificar, a veces es difícil y se sale de una línea que uno tiene por la inestabilidad que hay, la cual genera un desfasaje. Uno en su economía siente el impacto de esta situación de inflación e inestabilidad y un club no excede a eso. Hoy es más difícil porque uno no puede proyectar, cuando se hacen convenios a veces quedan retrasados, hay que acomodar y no entran en el presupuesto. Se reniega con eso, pero siempre buscamos la mejor solución. Nosotros tenemos previsión en el presupuesto con el que arrancamos y llevamos adelante, siempre estamos pensando en lo que se viene. Hay que vivir el presente y mirar el futuro. Creo que estamos dentro de lo lógico, de lo que uno prevé y eso da tranquilidad”.

La próxima temporada, al igual que la que pasó, el club norteño jugará la Basketball Champions League Américas y el director deportivo resaltó su importancia porque le genera a la entidad “una visualización diferente” a través de la cual pueden conseguir más sponsors y recursos. “Mientras más recursos consigamos, mejor nos debería ir, o elevaríamos las probabilidades para que eso ocurra. A veces tenés un gran presupuesto y suceden cosas que hacen que no seas competitivo, pero los porcentajes aumentan si tenés más recursos”.

El 50% del presupuesto de Quimsa se alimenta de dinero que aporta el Gobierno de Santiago del Estero encabezado por Gerardo Zamora, quien presenció el duelo de la consagración ante el xeneize y participó de la entrega de premios. Diego Lo Grippo admitió que sin el apoyo estatal Quimsa no sería lo que es en la actualidad: “El club siempre tiene el apoyo del Gobierno y por eso podemos desarrollar lo que venimos haciendo. Si no tuviéramos esos recursos nuestros objetivos serían otros y tendríamos que confeccionar un equipo con esos otros objetivos”. La otra mitad, en tanto, surge de sponsors, precisó el exjugador de la selección argentina: “A través de los dirigentes, de Montenegro y su Comisión Directiva se generan el resto de los recursos para llegar a ese 100% del presupuesto. Uno que está en el mercado y conoce lo que se gasta y cómo se gasta, no somos ni el primero, segundo o tercer mejor presupuesto en la LNB. La gestión y la administración son muy importantes en un club. Hay que ser coherentes y buscar la competitividad al menor costo posible. Ojalá podamos tener el mejor presupuesto, que eso implica que nosotros como dirigentes conseguimos los recursos para tener el mejor equipo posible. Pero en este caso no es así”.

Santiago del Estero y su apuesta por el deporte (y el turismo)

La provincia tiene representantes en los torneos más importantes del país. Quimsa comparte la LNB con Ciclista Olímpico de La Banda, Independiente compite en la Liga Argentina (LA) y Belgrano junto a Nicolás Avellaneda, en la Liga Federal. En el fútbol, Central Córdoba está en la Liga Profesional mientras que Güemes y Mitre, en la Primera Nacional. Todos los equipos llevan en el frente de sus camisetas la publicidad del Gobierno de Santiago del Estero. LA NACION consultó a diversas fuentes gubernamentales sobre cuánto se afecta del erario público para que esos clubes representen al territorio en la élite del deporte argentino, pero hasta la publicación de esta nota no recibió respuesta alguna.

Quien se explayó sobre el trabajo que lleva adelante el la provincia fue Julio Marchant, director de Relaciones Públicas del estadio de Madre de Ciudades quien responde al secretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello: “Deporte y Turismo van de la mano. Con todos los eventos que estamos recibiendo en la provincia y se la colocó deportiva y turísticamente como una de las principales del país. Atraen no sólo al público local, sino también a la gente que es adepta a cualquier deporte y áreas como la gastronomía y hotelería se ven beneficiadas. Nos gusta que nos visiten y vengan a la provincia y lo hacemos saber, los turistas se llevan una buena imagen de nuestra provincia y de la hospitalidad que nos suele resaltar”.

El estadio Madre de Ciudades fue sede del Mundial Sub 20; la Argentina jugó allí dos partidos Telam

Consultado por las críticas que recibe Santiago del Estero a raíz de la gran inversión en el deporte con obras millonarias, el exfutbolista de Boca Juniors sostuvo que “políticamente siempre existen” los reclamos. Y amplió: “La provincia no crece solo en turismo y deporte, sino en otras cuestiones también y eso está bueno. A nivel deportivo, los eventos que vienen son importantes y se refleja después en lo que dejan. El apoyo del Gobierno es porque cree que es importante. Hoy turismo y deporte son de las actividades más importantes, aunque también hay otras obras que se inauguran que están a la misma altura”.

El estadio Madre de Ciudades y el autódromo en Termas de Río Hondo son de las infraestructuras más imponentes dentro de una lista que incluye canchas de golf y hockey, un natatorio olímpico, un circuito de BMX y, pronto, un centro de alto rendimiento regional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otras. Las instalaciones le permitieron a la provincia recibir a la selección argentina para el amistoso vs. Curazao tras ganar el Mundial Qatar 2022, partidos de la Copa del Mundo Sub 20, el Mundial de BMX, encuentros de la Pro League de Hockey de las Leonas y los Leones y un test match de los Pumas ante Escocia. A eso hay que añadirle fechas anuales del Moto GP y el Turismo de Carretera (TC) y, en agosto próximo, la sede del Preclasificatorio Olímpico de básquet en el que la Argentina buscará, tras no clasificar al Mundial, llegar al repechaje para París 2024.

Lo Grippo destacó la política deportiva de Santiago del Estero y respaldó lo manifestado por Marchant: “Lo que Santiago del Estero viene haciendo es una política provincial de apuesta hacia el turismo a través del deporte. Se pudieron gestionar recursos para el Estadio Único, el autódromo y el campo de golf en Termas, entre otras obras. Hemos podido traer a la selección argentina, el Moto GP y otros eventos en magnitud que generan turismo y atracción, le dan una visualización diferente a lo que uno está acostumbrado. Por eso es importante tener ese aporte. A veces sin eso es difícil llegar a lograr lo que uno añora y el objetivo que se pone”.

Uno de los máximos referentes del deporte santiagueño es el club que conduce deportivamente el rosarino: “Es el equipo de la ciudad, con el que está identificado toda la ciudad. Caminás por la calle y ves camisetas constantemente, es la identidad que tiene el santiagueño con un club de básquet. Haber llegado al plano nacional e internacional les da satisfacción”. En ese contexto, se animó a compararlo con el fútbol: “También tiene su incidencia porque en la Argentina es el Nº 1. Central Córdoba estuvo muchos años en el ascenso y le costó ascender, hoy se instaló en Primera y eso generó una igualdad con Quimsa. Pero Quimsa siempre fue protagonista y acaparó gran cantidad de gente por lo que realizó en todos estos años. Ahora estamos ahí con el fútbol y año a año queremos seguir fomentando y que la gente siga sintiendo esa identidad con el club”.

Olímpico, el otro bastión en la LNB

Al otro lado del río Dulce, cruzando el Puente Carretero, está La Banda, la casa de Ciclista Olímpico. Se trata del clásico rival de Quimsa y animador, también, de la Liga Nacional de Básquet (LNB) en la que, aseguró Marchant, ambos clubes representan “muy bien” a la provincia norteña.

Con participación ininterrumpida en el campeonato más importante de básquet del país desde 2006, el ‘Negro’ también depende de los recursos que le otorga el gobierno provincial para competir, reconoció el presidente de la entidad, Oscar Ledesma: “Nosotros desde que estamos en la LNB el promedio del presupuesto del apoyo estatal ronda un 60-70%. Ese es el porcentaje de acompañamiento del Estado, que se hace a principio de temporada con un convenio de publicidad con todos los que estamos en el deporte profesional y somos los embajadores deportivos y la imagen de la provincia. Sin eso sería una utopía jugar una LNB. Tal vez un torneo de ascenso se podría sustentar con el poco apoyo privado que tenemos”.

“El aporte -continuó- a Olímpico y a Quimsa de parte del gobierno provincial es el mismo. Mucha gente siempre pregunta por qué Quimsa está arriba de Olímpico y son situaciones diferentes: lo nuestro es más familiar y pasional. Nuestro club y ciudad no dejan de ser del interior más allá de que es la segunda ciudad más importante y estamos a siete kilómetros de la capital. Convivimos con la pregunta de cuándo vamos a ser campeones y yo siempre digo que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Hubo estructuras que entraron con todo y se fueron con todo. Hay que insistir y en algún momento se va a dar”.

Resistir, sobre todo, a la coyuntura económica del país que también atraviesa a los demás 19 clubes de la LNB y los hace trabajar a destajo para reunir el presupuesto necesario. “Cómo se arma un presupuesto es la pregunta del millón. Yo digo siempre que vivimos en crisis y hemos pasado peores momentos. Creo que, si pasamos la crisis de diciembre de 2001, que para mí fue la peor, todo lo que vino después es menor. Yo aplico la frase del ‘esfuerzo compartido’: o hacemos todos el esfuerzo en este contexto o esto es para unos pocos”, cerró Ledesma.