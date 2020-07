Tacko Fall, de Boston Celtics, de paseo por Disney Crédito: twitter NBA

Un gigante que se desplaza y deja su marca. Una competencia que arrasa. Nada es convencional en el universo NBA. En este contexto, con la creación de una "burbuja" en Disney para poder retomar la temporada en medio de la pandemia por Covid-19, todo lo que genera es todavía más impresionante. Desde los detalles más pequeños hasta los más significativos. Como trasladar el parquet de cada equipo para cambiarlo para cada juego, tener una cancha destinada para montar una lavandería, movilizar más de 4000 valijas y hasta tener un protocolo especifico para periodistas.

La NBA publicó en su redes sociales cómo se montaron las canchas para poder comenzar con la actividad el 30 de julio próximo. Se trasladaron los parquet de las franquicias que están en la etapa final. Un poco más de 1500 personas trabajan en la logística de la competencia, que nada tienen que ver con las franquicias.

La maquinaria para sostener la "burbuja" en Disney es muy importante. Si hasta tendrán puesta la mirada en que no se rompan las normas de seguridad de los equipos, ya que una de las cosas que los inquietan es tener a los jugadores durante casi tres meses sin sus actividades habituales, como por ejemplo, relacionarse con chicas. Stephen A. Smith, analista de ESPN dijo: "Alguien tiene que decirlo: ¿De verdad creen que alguien va a estar sin sus esposas o sin mujeres? Los tipos que están casados sin sus esposas, los tipos que no están casados sin alguna mujer. No durarían tres semanas y mucho menos tres meses".

Todos los detalles están cuidados. Hasta los periodistas tienen que seguir un protocolo para estar dentro de Disney. La NBA les envió una guía a seguir a aquellos que pretendía aplicar para participar de la reanudación de la competencia. Allí se establecía que debían realizar una cuarentena de 7 días en su hogares y después realizarse un control con especialistas. Apenas 10 medios fueron acreditados para estar dentro de la "burbuja". El costo diario era de 550 dólares. Cuando el periodista llega a Disney debe cumplir una nueva cuarentena de 7 días con controles diarios de PCR, les toman la temperatura a diario y se mide el oxígeno en sangre.

Tras pasar estas pruebas deben respetar las normas de distanciamiento, usar siempre tapabocas (sólo se lo pueden quitar para comer o en sus habitaciones), no pueden ingresar a ninguna habitación y tampoco permitir el ingreso a la propia. El incumplimiento de esas normas puede provocar que la NBA revoque esa acreditación.

El kit que le entregan a los periodistas acreditados cuando llegan a la "burbuja" de la NBA Crédito: twitter NBA

Es un mundo lo que la NBA generó allí. Incluso, se cree que es el mayor desafío logístico de la historia de la organización. Para entender mejor, el traslado de todo el equipamiento de cada franquicia es una locura. Suelen los equipos salir en lo que denominan la Gira del Rodeo, por tres semanas y juegan entre seis y siete partidos como visitantes de manera consecutiva. Para esa instancia las utilerías suelen llevar más de 40 valijas, con camisetas, zapatillas y otros implementos que suelen necesitar los jugadores. Para esta etapa, los equipos se llevaron casi 170 valijas de promedio, lo que calcularon los organizadores serán unas 4000 valijas repartidas en 3 hoteles de lujo (vale tener en cuenta que cada franquicia cuenta con 35 miembros y ellos también llevaron consigo valijas con elementos personales).

Según calcularon la cantidad de camisetas que tendrán dando vueltas por Disney también es escalofriante. Si se tiene en cuenta que son 22 franquicias, con 17 jugadores cada uno, que cada organización tendrá dos equipaciones completas y la que la NBA los autorizó a que puedan reemplazar sus nombres por palabras que reivindiquen la justicia social, estiman que cerca de 6000 camisetas tendrán que tener listas. Los únicos que disponen de dos habitaciones en los hoteles son los utileros y una está completamente destinada a la ropa del equipo.

Incluso, un cancha de entrenamiento se transformó en una lavandería con 66 máquinas gigantes para lavar la ropa de práctica y de juego y 66 secadoras. En el Complejo Disney, un espacio de 89 hectáreas, todo está pensando para que cada protagonista tenga su lugar, porque no sólo tiene juegos a disposición, sino que los hoteles poseeen un lago en el que los jugadores salen a pescar. Y en varios momentos de esparcimiento hasta se los ve en sus bicicletas dando vueltas por el complejo.

Todo está dispuesto para que el show de la NBA no se detenga, está claro que la inversión de 150 millones de dólares para poner en marcha nuevamente al gigante, tiene que valer cada centavo.