Liga Nacional de Básquet: la triste noche en la que el gigante Atenas de Córdoba cayó a la lona y no se levantó

Faltan segundos para el final del quinto y último partido de la serie por la permanencia de la Liga Nacional de Básquet (LNB). Raúl Pelorosso, de buena labor, conduce el balón en la ofensiva de San Lorenzo. El pibe Matías Stanic, con los ojos ya vidriosos, lo corre para todos lados. El Polideportivo Roberto Pando delira con una lluvia de ‘ole’. El juvenil de Atenas de Córdoba le comete infracción y enfila caminando, y rengueando porque todavía tiene secuelas de la lesión en uno de sus tobillos que sufrió en el segundo juego y se resintió recientemente, hacia el banco de suplentes, se sienta y no oculta su llanto. Octavio Sarmiento, otro joven del riñón del club, también está angustiado. Su equipo ya no tiene chances de ganar y el futuro está consumado. Instantes previos a la jugada que cerró el duelo 73-62, los miles de hinchas del Ciclón deliraron al ritmo de “el que no salta se fue la B”. La imagen fue fuertísima: el Griego es el máximo campeón de la historia con nueve títulos, el único que jugó los 38 torneos desde 1985 y, hasta esta noche, la más triste de su historia, el que nunca había descendido.

El conjunto cordobés no dejó de ser de primera en este encuentro. Ni en los dos anteriores que ganó en el Polideportivo Carlos Cerutti. Tampoco por Stanic, Sarmiento ni Máximo Araujo, el otro joven de la cantera que estuvo a la altura de las circunstancias en la serie más difícil de todas y con la camiseta más pesada. Atenas descendió porque, con un presupuesto acotado y el foco puesto en terminar de construir su estadio, erró el camino deportivo desde el principio y nunca lo encarriló: no acertó con los jugadores extranjeros, tuvo cuatro entrenadores -empezó el torneo con Claudio Arrigoni y siguieron Sebastián González y Elián Villafañe antes de la llegada de Álvaro Castiñeira-, y en algunos partidos, se mostró vencido. Ese combo derivó en la peor temporada regular de su existencia con cinco triunfos y 33 caídas, 23 de ellas en fila.

Atenas de Córdoba es el máximo campeón de la Liga Nacional de Básquet con nueve títulos Gonzalo Colini - LA NACIÓN

El último juego del mano a mano contra el conjunto del barrio porteño de Boedo fue el que, teniendo en cuenta los de visitante, mejor jugó. Al principio, al equipo de Castiñeira no lo amilanó el contexto hostil en un estadio que empezó a vibrar el duelo una hora antes y que fue una olla a presión -como en los dos primeros capítulos, las entradas se vendieron a 115 pesos y el público las agotó en un rato-. Sin embargo, falló en momentos claves y el local cerró mejor el primer cuarto y, después, el primer tiempo con un Federico Marín (21 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias) determinante sobre todo cuando el Cuervo no encontraba respuestas.

En el complemento el Griego se fue derrumbando de a poco y nunca encontró la manera de frenar al veterano Marín, la llave de la permanencia para un San Lorenzo que mantuvo la categoría no habiendo triunfado nunca de visitante porque perdió los 20 partidos que disputó, 18 en la etapa regular y los dos del play out. Su historia lo obligó a luchar hasta el final, aun cuando la situación no tenía retorno. Y lo hizo, con la frente en alto, por respeto a sus hinchas que recorrieron 700 kilómetros de Córdoba a la Ciudad de Buenos Aires aun sabiendo que podía ser un día de mucha congoja, aunque también uno de desmesurada alegría.

En esos simpatizantes hay tristeza, lógica. Están los que aplauden al equipo y son mayoría, los que lloran y los que contienen a los jugadores. Entre ellos está Héctor Campana, una gloria de la institución que en 1997 brilló en el plantel que disputó el McDonalds Championship y estuvo a punto de enfrentar a los Chicago Bulls de Michael Jordan. ‘Pichi’, que en la previa al duelo brindó su apoyo a los jugadores en un entrenamiento en Córdoba, vivió el cotejo en la primera fila de la platea y se mostró estoico.

Este Atenas no tiene más que el nombre de los equipos que él conformó, pero sigue siendo su Atenas y el de Marcelo Milanesio, Germán Filloy, Leonardo Gutiérrez, Leandro Palladino, Carlos Cerutti, Fabricio Oberto, Diego Osella, Walter Herrmann, Juan Espil y Bruno Lábaque, por mencionar algunos. También, el club que ganó el Campeonato Panamericano en 1996 y el que se consagró tres veces en la Liga Sudamericana de Clubes. En definitiva, el más grande del básquet nacional.

Héctor 'Pichi' Campana, la gloria de Atenas de Córdoba que vivió en carne propia el descenso en la serie contra San Lorenzo Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Para el Griego la tercera fue la vencida. En las últimas cinco temporadas, tres veces, incluyendo la de este campeonato, tuvo que jugar el play out para mantener la categoría. Zafó dos veces, la tercera ya no y el responsable fue otro ‘grande’ de la LNB que acumula apenas ocho temporadas y fue campeón cinco veces. De hecho, San Lorenzo es el único pentacampeón de la historia y junto con Peñarol de Mar del Plata ocupa el segundo lugar en la tabla de máximos ganadores por detrás de Atenas. El Ciclón es el equipo que marcó la historia en la última década de la competencia con, además los títulos nacionales, dos Ligas de las Américas y encuentros amistosos frente a franquicias de la NBA como Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers y los gigantes de España Real Madrid y Barcelona.

Serán días difíciles en Córdoba y costará pasar el mal trago para Atenas, el más amargo en sus 85 años de vigencia. Sin embargo, tiene muchos argumentos volver rápido a la elite aunque el trayecto en la Liga Argentina no asoma como un camino de rosas. En el club, su propio presidente, el muy cuestionado Felipe Lábaque, vaticinaba la debacle deportiva y, antes de la serie contra el Cuervo, había dejado en claro a LA NACION que apuntarán a regresar cuanto antes: “Vamos a participar y vamos a armar un equipo para volver dentro de un año”.

El descenso de Atenas, en números

El Griego jugó, teniendo en cuenta la serie del play out contra el Ciclón, un total de 43 partidos de los cuáles ganó siete y perdió 36. De visitante solo pudo superar a Unión de Santa Fe en la segunda fecha de la etapa regular, donde se ubicó último con una marca de cinco triunfos y 33 derrotas. A su vez, estuvo 23 cotejos sin conocer la victoria, la racha negativa más importante den 38 años de participación en la elite. Su mejor momento fueron tres alegrías seguidas en las fechas 32, 33 y 34 contra San Martín Corrientes, Unión y Oberá de Misiones, todas en el Polideportivo Carlos Cerutti.

Atenas de Córdoba ganó apenas siete de los 43 partidos que disputó en la temporada 2022/23 de la Liga Nacional de Básquet Gonzalo Colini - LA NACIÓN

A lo largo del campeonato contó con cuatro entrenadores distintos. Empezó Claudio Arrigoni y se fue después de siete derrotas en ocho juegos. Sebastián González, un nombre importante para la competencia, dirigió apenas siete cotejos y se despidió sin sonreír en el receso de verano. La posta la tomó Elián Villafañe, quien durante 10 duelos tampoco supo guiarlo a la victoria. Por último, asumió Álvaro Castiñeira con Villafañe de asistente y los resultados mejoraron, aunque no a la altura de la institución: 18 encuentros con seis triunfos y 12 derrotas.

Según datos de la LNB, desde su debut hasta su descenso el Griego jugó 1858 partidos con 1141 victorias y 717 derrotas para una efectividad del 61,4%, alta para un deporte en el que solo hay ganadores y perdedores. Solo en playoffs, sus datos son aun mejor: 315 cotejos con 196 alegrías y 119 caídas.