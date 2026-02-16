Leandro Paredes, al límite: la molestia que afecta su nivel en Boca y pone en riesgo su presencia frente a Racing

Si el empate sin goles ante Platense, con reprobación de los hinchas y un técnico que quedó en la cuerda floja, no era ya suficiente motivo de preocupación para Boca, el gesto de dolor con el que Leandro Paredes dejó la cancha a los 37 minutos del segundo tiempo terminó de encender las alarmas en medio de la crisis futbolística del equipo y a pocos días de un nuevo duelo clave frente a Racing, otra vez en la Bombonera. El capitán, que participó poco del juego, se retiró con hielo en su tobillo derecho, salió del campo en ojotas y con notable dificultad para atravesar la cancha rumbo al túnel.

La molestia del capitán no es nueva: surgió justamente en la derrota con la Academia, a fines del año pasado, y empeoró en las últimas semanas. Ante Estudiantes, Newell’s y Vélez, el volante ya había mostrado signos de dolor y eso, sumado al bajo rendimiento colectivo, también impactó de lleno en su juego. Poco participativo, frente al Calamar tocó apenas 69 veces la pelota, cuando en 2025 promediaba más de 100; recuperó dos balones, perdió ocho, acertó un centro -lo mismo que ante la Lepra y el Fortín- y remató una sola vez, un tiro desde lejos que salió varios metros por encima del travesaño.

Frente a Platense, Paredes tocó apenas 69 veces la pelota, muy por debajo de su promedio durante 2025 Gonzalo Colini

Aunque Boca no publicó parte médico hasta el momento, se sabe que el mediocampista convive con una dolencia en el tobillo derecho que no le permite entrenar ni jugar con normalidad. En otro contexto, posiblemente hubiese parado. Pero en medio de la epidemia de lesiones que aún padece el plantel, quiso estar igual, a riesgo de acentuar el cuadro, situación que finalmente ocurrió este domingo. Al llegar al banco, se reclinó sobre una de las butacas y dijo: “No puedo más”.

El marco dejó claro la magnitud del problema. Boca empataba sin goles en casa y el único recurso ofensivo con el que contaba eran los pelotazos largos de su referente. Sin embargo, el 5 no estaba en condiciones de seguir y pidió el cambio a falta de pocos minutos.

La imagen que preocupa a Boca: Leandro Paredes, con hielo en el tobillo derecho

“Vengo arrastrando una molestia, pero es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar, trataré de hacer lo mejor posible, tratando de dar el máximo”, explicó tras el partido. Además, se refirió al momento que atraviesa el equipo y bajó línea para lo que viene: “Duele hacer este tipo de partidos y los dos partidos de visitante que hicimos -por las caídas ante Estudiantes y Vélez-; tenemos que cambiar y mejorar muchas cosas”.

Su influencia en el juego y en los goles del equipo mermó con el paso de los partidos. En 2025 convirtió un gol y dio cuatro asistencias en 18 encuentros. En 2026 envió el centro para el tanto de Lautaro Di Lollo ante Deportivo Riestra y marcó de penal frente a Newell’s, aunque participó poco y ya no resultó tan determinante como antes.

🔵🟡 "NO QUEDA OTRA QUE MEJORAR"



Leandro Paredes y el presente de Boca después del empate sin goles contra Platense.



▶️ Mirá #ESPNFútbol1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/UPxajLNTH5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 16, 2026

La intención, en principio, era que Paredes pudiera descansar en algún partido de menor relevancia para llegar en plenitud a la próxima seguidilla. En el horizonte aparecen Racing, este viernes como local; cuatro días después, el duelo ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, en Salta; y el sábado siguiente, nuevamente en la Bombonera frente a Gimnasia de Mendoza. Teniendo en cuenta lo que se juega el equipo ante la Academia, sería impensado imaginarlo fuera del clásico salvo que el cuadro sea más severo de lo que parece. En caso de salir airoso, la idea es que no juegue contra el conjunto del Federal A, aunque todo dependerá de su evolución física… y también de los resultados.

A su vez, el mediocampista de 31 años comienza a mirar de reojo los próximos compromisos con la selección argentina. El 23 de marzo, el plantel de Lionel Scaloni se reunirá en Doha para afrontar un microciclo de entrenamientos hasta el viernes 27, cuando el equipo enfrente a España por la Finalissima. Luego del encuentro, el combinado permanecerá en esa ciudad, ya que el 31 de marzo jugará un amistoso ante Qatar en el estadio Lusail, donde Argentina fue campeona en 2022.

Paredes es una fija en la lista para el Mundial 2026, aunque aún compite por un lugar en el mediocampo, ya que alternó en los once durante las eliminatorias. Terminó los últimos partidos como titular, favorecido por las bajas de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, y su participación en el equipo dependerá no solo de su nivel y del de los otros volantes, sino también de las características del rival de turno. De todas formas, no querrá perder la oportunidad de estar ante la Roja, donde podría conquistar su quinto título con la selección.

Paredes cerró 2025 como titular en la selección, aunque deberá pelear por un lugar X

Los movimientos regenerativos de este lunes en Ezeiza no son parámetro para determinar la gravedad del caso. Frente a Racing, para colmo, también está en duda Santiago Ascacibar, que si bien no tuvo un buen partido ante Platense no deja de ser una pieza importante en el armado de Claudio Ubeda. El exEstudiantes completó los 90 minutos, pero terminó tomándose la cara posterior del muslo izquierdo. Ander Herrera, que había comenzado el año como titular, se recupera de un desgarro en el recto anterior derecho y recién estaría en condiciones de volver frente a Gimnasia de Mendoza, dentro de dos fines de semana.

Este martes, cuando los titulares ante Platense comiencen a entrenarse a la par del resto, se sabrá si Paredes inicia la semana en condiciones o si llegará entre algodones al partido, teniendo en cuenta que el club adelantó el choque ante Racing para llegar descansado al cruce de Copa Argentina.

Para salir del pozo, Boca necesita de todos, empezando por su figura, que ya no es la de antes, pero que sigue siendo esencial en un equipo cada vez más apremiado por las urgencias.