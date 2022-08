Llega “Legacy”, la serie documental sobre la verdadera construcción de Los Angeles Lakers

Una historia apasionante, una construcción increíble, una identidad dentro del mundo del básquetbol. Una organización que movió pieza por pieza hasta convertirse en una de las franquicias más dominantes dentro del mundo de la NBA y de las más rentables del planeta deportivo. Los secretos de semejante monstruo podrán conocerse con Legacy: The true story of the L.A. Lakers, el documental que recorre los últimos 40 años del equipo en el que dominaron Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’ Neal y LeBron James. La serie será emitida, desde el 24 de agosto por Star+ (en Europa se emite por Disney+) y constará de 10 capítulos.

Si bien hace un tiempo se realizó Winning Time, que ficcionó la historia de los Lakers, Legacy permitirá conocer con detalle uno de los momentos decisivos en la historia de la NBA. Con un perfil similar a The Last Dance, que mostró el universo de los Chicago Bulls de Michael Jordan, este documental arranca desde la época en la que Jerry Buss compra la organización y desanda cada instante hasta llegar a la actualidad.

“Cuando el carismático magnate inmobiliario Dr. Jerry Buss compró Los Angeles Lakers en un acuerdo comercial tremendamente arriesgado y complejo, nadie podría haber predicho cuánto éxito vendría. Al iniciar la era Showtime en 1979, el notorio playboy de Los Ángeles fue pionero en el negocio del básquetbol. Elevó el precio de las ubicaciones en la cancha, presentó bailarines (Las Lakers Girls) y una banda en vivo, abrió un club privado exclusivo dentro del estadio y cultivó fanáticos famosos en Hollywood”, explica la sinopsis oficial.

Buss convirtió el Forum, donde jugaron los Lakers, en el lugar nocturno más popular de la ciudad, logró que la gente pague ubicaciones 65 dólares por tickets que antes salían 10.50. Y se animó a acordar un contrato sin precedentes: 25 años por Magic Johnson.

El documental tiene un momento muy especial dedicado a Kobe Bryant AFP

La serie, dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, Southpaw, The Guilty), que ya dirigió documentales deportivos como The Day Sports Stood Still y What’s My Name: Muhammad Ali, cuenta con imágenes exclusivas de Jerry Buss y testimonios de su hija Jeannie, que está a cargo del equipo, y con LeBron James, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Pat Riley, Jerry West o Magic Johnson. Incluso, el documental tiene un momento muy especial dedicado a Kobe Bryant. La directora ejecutiva de los Lakers, Jeanie Buss, no sólo se desempeña como productora ejecutiva de “Legacy”, sino que todos los hijos del difunto propietario participan en entrevistas.

La serie también abordará temas relacionados a la familia, los negocios y el poder, “y cómo los tres deben aprovecharse para alcanzar la grandeza”. El documental permite comprender por qué este imperio deportivo está valuado en cinco mil millones de dólares y también se meterá en los conflictos dentro del equipo, el momento complejo tras la confirmación del VIH en 1991 de Magic y otros obstáculos que muchos no lograron superar en la cancha de juego. Además, profundizará en las disputas ocurridas dentro de la misma familia liderada por Buss.