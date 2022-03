Thomas Tuchel enloquece con las preguntas de sobre la guerra y Roman Abramovich

En su cara se traduce el hartazgo. En sus gestos se puede leer que ya no sabe cómo hacer para no estar involucrado en un tema que lo incomoda. En sus palabras se puede comprender que sólo le genera fastidio tener que dar respuestas a un tema que está muy alejado de su universo: la pelota. No porque esté ajeno a lo que sucede, sino porque el entrenador de Chelsea, Thomas Tuchel, ya no quiere ser el centro de consultas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, en especial, porque el dueño del club el ruso Roman Abramovich, entregó la “administración y el cuidado” del club a los fideicomisarios de su fundación, en un intento por proteger a Chelsea de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Todo, en medio de fuertes rumores de que el equipo pasará a manos de otro dueño en breve.

En una conferencia de prensa antes de su partido de la Copa FA en Luton Town se irritó cuando le preguntaron sobre lo que sucede en el conflicto entre Rusia y Ucrania: “¿Con qué frecuencia tengo que decirlo? Es horrible, por supuesto, es horrible, no puede haber otra opinión al respecto”, dijo Tuchel, visiblemente enojado.

El ambiente se terminó de calentar cuando Tuchel interrumpió a otro periodista que intentaba hacerle otra pregunta sobre “los horrores de la guerra”. “ Escucha, escucha, tienes que parar. No soy un político. Tienes que parar, honestamente ”.

Sin dejar que nadie lo detenga, el entrenador de Chelsea continuó: “Sólo puedo repetirme en el tema y hasta me siento mal de hacerlo porque nunca viví la guerra… Soy muy privilegiado, estoy aquí sentado en paz y hago lo mejor que puedo, pero tienes que dejar de hacerme estas preguntas. No tengo respuestas para eso”.

La situación para Abramovich en Reino Unido es muy compleja desde hace tiempo. En 2018 no le renovaron el visado de inversor y en las últimas semanas se ha recrudecido a raíz de una supuesta estrecha relación que mantiene con Vladimir Putin. Desde la Cámara de los Comunes se lo acusa de ser un estrecho colaborador de Putin y se solicitó que se le incauten los bienes que posee en Reino Unido, como su mansión de más de 150 millones de libras en el centro de Londres. Además, que no se le permita dirigir un club como Chelsea.

El dueño de Chelsea, Roman Abramovich, cedió el control del club para evitar que el conflicto entre Rusia y Ucrania afecte a la entidad de Stamford Bridge

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por el futuro de Chelsea luego de la mudanza de Abramovich el fin de semana, Tuchel dijo que sus jugadores y el equipo directivo estaban tratando de concentrarse en sus trabajos: “Tratamos de estar tranquilos, y estamos tranquilos en medio de una tormenta o de algún ruido a nuestro alrededor que no podemos controlar y no somos responsables de ello. Al final lo mejor es centrarnos en lo que amamos y lo que hacemos, y esto es el deporte. Y creo que tenemos derecho a centrarnos en el deporte”.

La venta de Chelsea

Todo es incertidumbre en Chelsea, ya que Abramovich, de 55 años, que compró el club inglés en 2003 y lo convirtió en una potencia del fútbol mundial, le puso precio a la institución a la que llevó a ganar cinco títulos de la Premier League y dos trofeos de la Champions League: cerca de 4000 millones de libras esterlinas (5300 millones de dólares), según informó Daily Telegraph.

Según el medio inglés el dueño de Chelsea ya había rechazado ofertas por de 2200 millones de libras, pero que en este escenario apareció la figura del multimillonario suizo Hansjorg Wyss. “Abramovich está intentando vender sus activos en Inglaterra y también quiere deshacerse rápidamente de Chelsea”, comentó Wyss en el diario suizo Blick. “El martes, tres personas y yo, recibimos un oferta para comprar el club. Ahora tengo que esperar cuatro o cinco días. Abramovich pide demasiado y, como es sabido, Chelsea le debe unos 2.000 millones de libras a él, pero no tienen dinero para pagarle.