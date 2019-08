Fuente: AFP

El 11 de noviembre los Spurs colgarán la camiseta con el número 9 y marcará así el final del trío más ganador de la franquicia. En 2016, la número 21 de Tim Duncan se alzó sobre el techo del estadio, la temporada pasada se unió la número 20 del argentino Emanuel Ginóbili, y ahora llega el momento de Tony Parker. El francés, el último sobreviviente del 'Big Three', q ue puso punto final a su carrera, luego de disputar la última temporada con Charlotte.

Su retiro lo anunció a comienzos de este año, cuando señaló que ya no tenía nada más para entregar. "Al final del día, me doy cuenta de que si no puedo ser el mismo Tony Parker y no puedo jugar por el campeonato, no quiero seguir jugando al básquet", apuntó.

Parker tendrá su despedida oficial en noviembre en el partido en el que los Spurs recibirán a Memphis Grizzlies, tal como lo anunció el club de San Antonio a través de sus redes sociales. Para la franquicia, el francés significó una máquina de anotaciones y asistencias y fue el jugador que, unido a los otros dos emblemas, guió al equipo hacia los años de gloria.

Con este homenaje, Tony se convertirá en el 10°jugador de la historia de los Spurs en tener su camiseta colgada en lo más alto. Entre ellos figuran: Bruce Bowen (N° 12), Duncan, Sean Elliott (N° 32), George Gervin (N° 44), Ginobili, Avery Johnson (N° 6), Johnny Moore (N° 00), David Robinson (N° 50) y James Silas (N° 13).

El francés llegó al draft de los Spurs en 2001 y allí jugó durante 20 temporadas. En seis ocasiones fue elegido en el equipo del All Star Game y fue MVP de la final del 2007. Sus números son impresionantes y figuran entre los más altos de la franquicia. Tiene 1151 partidos disputados con los Spurs y un promedio de 15.5 puntos y 5.6 asistencias por juego, además de 226 partidos de playoff, donde promedió 17.9 de puntos y 5.1 en asistencias por partido.