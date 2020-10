11 de octubre de 2020; Lake Buena Vista, Florida, Estados Unidos; El alero de Los Angeles Lakers Anthony Davis (3) sostiene el trofeo de las Finales después del sexto juego de las Finales de la NBA 2020 en el AdventHealth Arena. Los Angeles Lakers ganaron 106-93. Fuente: Archivo - Crédito: Kim Klement-USA TODAY Sports

La frase encendió una luz roja en Los Angeles. En medio de los festejos varios se miraron y sintieron que era un tema para comenzar a tener en cuenta. No pueden permitirse los Lakers perder la pieza que resultó determinante para que la franquicia pudiera terminar de darle forma al proyecto con LeBron James. Lo cierto es que Anthony Davis, el pivote más dominante de la NBA, explicó que no está 100% seguro de seguir en la próxima temporada y fue suficiente para que comiencen las estrategias acerca de su futuro. Y allí cada parte mueve sus fichas, aunque parece que una de las llaves la puede tener The King y la otra la montaña de dólares que pueden ofrecerle para seguir bañado de oro y púrpura.

Ahora bien, ¿es realmente cierto que está en el aire la continuidad de Davis en los Lakers? Lo frío del asunto indica que el pivote renunció hace un tiempo a firmar la renovación que tenía a su favor por un valor de US$ 28.751.775 y su estrategia se concentró en esperar a ser un agente libre, lo que sucederá en los próximos días, para poder negociar una mejorar sobre ese monto. Ahora bien, dentro de ese escenario hay muchas cuestiones por negociar y uno de los principales puntos que pretenderá Davis es recuperar los 4 millones de dólares a los que renunció cuando hizo su primer contrato para que los Lakers tengan espacio salarial y pueda contratar a otros jugadores, un acuerdo en el que LeBron y Rob Pelinka, vicepresidente y general manager, le propusieron al muchacho de Chicago, que a los 15 años era un escolta que medía 1.88 metros (en la secundaria Perspective Charter School) y en tan sólo un año y medio la genética le ofreció un guiño, le regaló 20 centímetros y lo convirtió en un pivote de 2.08 metros.

"No tengo ni idea, no lo sé". La respuesta contundente de Davis sobre su futuro fue lo que generó la incertidumbre. Pero en el fondo de la cuestión, existe un tema central y es que tiene en su poder la chance de escuchar a otras franquicias, lo que pone a Lakers en una posición más "vulnerable" para negociar. Y si a eso se le suma la conquista del anillo, casi que no tendría chances la familia Buss, la dueña de los Lakers, de negarse a los pedidos de Davis. Según algunos medios locales el pivote podría aceptar un nuevo contrato de unos 33 millones de dólares por el primer año y un incremento por cada año de continuidad en Los Angeles. Sin embargo, no parece estar todo resuelto de manera tan sencilla. Es que Davis ya había renunciado s 146 millones de dólares por 4 años en enero último.

Una de las armas que tiene Davis es su condición de "Unicornio", ya que no hay jugadores con su talla y destreza física en la competencia, lo que lo vuelve una pieza que cualquier otra organización quiere tener. Y eso lo saben los Lakers, por eso estarían dispuestos a ofrecerle el máximo en el próximo contrato: 202 millones de dólares por 5 temporadas, es decir más de US$ 40.000.000 por año. Sin embargo, tampoco allí parece estar la solución a la continuidad del pivote que brilló en la Universidad de Kentucky.

"La pasé muy bien en Los Angeles este primer año. Sólo fueron alegrías. Durante los próximos meses resolveremos mi futuro. Lo que quiero decir es que no estoy seguro al 100%, pero por eso mi agente es quien es. Lo discutiremos y lo resolveremos". La frase de Davis es clarísima y trae al tablero a un actor importante su representante: Rich Paul, amigo íntimo de LeBron. Muchos consideran que detrás de esta negociación también puede estar The King para ayudar a Davis a definir su futuro.

Crédito: AP Photo / Mark J. Terrill

Por eso es que se cree que lo que podría pedir Davis es firmar un contrato por dos temporadas y no por 5. Una de las estrellas más codiciadas hizo lo mismo hace poco y fue Kawhi Leonard, que firmó con los Clippers por dos años garantizados y un tercero opcional (el acuerdo alcanza los 103 millones de dólares). La estrategia del pivote de los Lakers sería un contrato de 2 años y ser agente libre en 2022 y con 29 años. Y con Lebron con 37... No es un detalle menor, porque le daría la chance de consolidarse como líder del equipo y el poder de negociar un acuerdo mucho más poderoso que el que pueden darle en esta oportunidad. Además, en 2022 Davis va a tener 10 años de experiencia en la NBA lo que le permite exigir el 35% del tope salarial de la franquicia.

Si bien hay un silencio sobre este asunto, fue Magic Johnson el primero que jugó sus cartas y dijo: "Estoy seguro que estará de regreso en la próxima temporada con los Lakers". De la misma manera que tras la coronación la palabras de LeBron James resultaron muy importantes para Anthony Davis, ya que The King lo ubicó como la pieza clave para la conquista del anillo. Una historia que se definirá con la palabra de su majestad, las estrategias para exigir muchos ceros en los contratos y una infinidad de dólares.

LeBron James (23) y Anthony Davis (3) de Los Angeles Lakers celebran después de que los Lakers derrotaran al Heat de Miami 106-93 en el Juego 6 de las Finales de la NBA el domingo 11 de octubre de 2020 en Lake Buena Vista, Florida Fuente: Archivo - Crédito: AP Foto / Mark J. Terrill

