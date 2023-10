escuchar

El día más importante del año para el Club Atlético Boca Juniors llegó. Este jueves desde las 21.30 horas, el equipo dirigido por Jorge Almirón se enfrentará al Palmeiras por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. A pocas horas del encuentro definitorio, las redes sociales estallaron con diferentes memes.

El año futbolístico tuvo vaivenes a lo largo de la temporada, pero se escudó en futbolistas como Sergio Romero, Edison Cavani, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Valentín Barco para convertirse en un equipo aguerrido y quedar a tan solo un paso de competir por la tan ansiada séptima Libertadores de la historia del club.

Boca Juniors y Palmeiras empataron en el partido de ida en La Bombonera Anibal Greco

A pesar de no haber ganado ninguno de los partidos en instancias decisivas, el cuadro Xeneize buscará la diferencia para quedarse con la llave en los 90 minutos, pero en el caso de continuar iguales en el marcador, los penales son una instancia que le sienta bien. En la ida en La Bombonera, el partido terminó 0-0.

Una de las figuras de este plantel es el exarquero de la selección argentina, “Chiquito” Romero, quien atajó varios penales en las definiciones ante Nacional de Uruguay, por los octavos de final, y ante Racing Club de Avellaneda, por los cuartos de final.

Enfrente, estará uno de los candidatos de esta copa, que se quedó con dos de las últimas tres ediciones de esta competición con el joven entrenador Abel Ferreira a la cabeza.

No obstante, en el partido de ida que se jugó en La Bombonera, el equipo brasileño no demostró su jerarquía y el marcador terminó en empate sin goles. Por lo que un empate para el equipo argentino, no se ve con malos ojos teniendo en cuenta los antecedentes en esta competición.

Valentín Barco es una de las cartas de Jorge Almirón para acceder a la final de la Copa Libertadores Anibal Greco

El ganador de este encuentro pasará a la gran final que se disputará en Río de Janeiro frente al poderoso Fluminense, que este miércoles dio vuelta el partido ante Inter de Porto Alegre y ganó 2 a 1 con goles de John Kennedy y Germán Cano. Cabe destacar que antes de que empiece la competencia se estipuló que el partido se jugará en el estadio Maracaná de Río, donde casualmente el “Flu” hace las veces de local.

En la Copa Libertadores se han visto todo tipo de artimañas con tal de ganarla. En horas de la madrugada, en las redes sociales se difundieron los videos de la hinchada de Palmeiras lanzando fuegos artificiales en el hotel en el que se hospeda el club argentino para afectarles el sueño en la previa.

Sin embargo, según los medios locales, los futbolistas descansaron en óptimas condiciones y esta mañana Jorge Almirón les comunicó a sus futbolistas cuál era el equipo titular. Los once elegidos para buscar la ansiada final son: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Pol Fernández, Cristian Medina; Miguel Merentiel y Edison Cavani.

Tras conocerse el equipo titular, muchos de los memes que se viralizaron son en referencia a “la séptima”, la copa que ansían desde el 2007, cuando Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, condujo al equipo a conquistar la última Libertadores del club, en una brillante final ante el Gremio de Porto Alegre.

Los mejores memes de Boca - Palmeiras

HOY JUEGA BOCA CONTRA PALMEIRAS LA SEMI DE VUELTA DE LA COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/VFC7gfbr6u — PEPE (@soyunargento) October 5, 2023

Los mejores memes de las semifinales de Boca Juniors - Palmeiras Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes de las semifinales de Boca Juniors - Palmeiras Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Los mejores memes de las semifinales de Boca Juniors - Palmeiras Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

damas y caballeros, hoy juega el club atlético boca juniors. pic.twitter.com/GRYL7wn6OB — toxi-taxi (@thiaguitordz_) October 5, 2023

la ansiedad es total, estoy así pic.twitter.com/s1NNLXn6nE — 𝐦𝐚𝐢🧉 (@_Riquelmista12) October 5, 2023

Boca Juniors se juega ante Palmeiras el pase a la final de la Libertadores y estallaron los memes en las redes sociales Twitter