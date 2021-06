Martín Liberman, sobre la salida de Carlos Tevez de Boca: “Es como la Selección sin Messi”

El periodista Martín Liberman se refirió a la salida de Carlos Tevez de Boca Juniors y la comparó con la ausencia de Lionel Messi en la Selección Argentina. “Si vos dependés de (Sebastián) Villa y (Cristian) Pavón, dedicate a los autitos chocadores”, dijo con ironía.

Además, Liberman consideró que “tienen que renunciar Riquelme y el Consejo de fútbol”: “Le hicieron la vida imposible (a Tevez). No se lo bancan porque es ídolo. Es una cuestión de celos”. Luego, el periodista deportivo estimó que Boca “tiene un presidente testigo” y “un consejo anárquico”.

En tanto, el conductor utilizó una dura figura para graficar lo que, desde su punto de vista, pasa en Boca: “Digan la verdad. No sean cag...nes. El club está tomado. El predio de Boca está tomado. Es una rebelión carapintada”, dijo. En ese sentido, Liberman ejemplificó: “El hijo de (Jorge) Bermúdez tiene trabajo, el hermano de Riquelme tiene sueldo. (...) Dinamitan al único ídolo que tiene el club”, añadió sobre Tevez.

Carlos Tevez Captura de pantalla

Luego, el comentarista de fútbol dijo que Riquelme, como jugador, “fue lo más grande que hubo”, pero que su labor como dirigente no está a la altura: “Acá la está haciendo mal. Le gana al River C por penales, va y habla. Un desastre. No saben comunicar, no tienen manejo”, agregó.

Por otra parte, Liberman definió a Tevez como “el jugador más querido por el pueblo”: “Ganó todo en el mundo entero, fue campeón de todo con Boca. Es el último bastión de la historia de la entidad. Todo lo que viene atrás para Boca, es tristeza absoluta con este desgobierno y este manejo dictatorial en el que está sometido. Todos los que vengan después, serán pollitos mojados que pidan permiso para hablar”.

Twitter

Después, el periodista deportivo reveló una infidencia sobre la relación entre Tevez y Riquelme: “Cuando viajé a Manchester a entrevistarlo (2008), un día me dijo: ‘¿Por qué no dicen la verdad? ¿Que mi mamá llora entonces no voy?’. Eso sienten en realidad uno del otro”. Al respecto, indicó que la escisión de esta sociedad es la “historia de un final anunciado” porque “no podían seguir viviendo juntos”.

Carlos Tevez, Juan Roman Riquelme

Por último, Liberman cruzó a la dirigencia de Boca por cómo recibió a Diego Maradona cuando fue a la Bombonera como técnico de Gimnasia (LP): “Se hizo la tonta para homenajear a Maradona. Ninguno tuvo la delicadeza de poner a Boca por encima de los nombres No lo homenajearon, no lo recibieron”, concluyó.

LA NACION