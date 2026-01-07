Un árbitro del fútbol amateur en Neuquén desató una batalla campal el martes tras pegarle una trompada a un hincha sobre el final del encuentro entre los equipos La Cuadra y La Jarrita. El incidente ocurrió a horas de la noche en la cancha de Villa Ceferino, ubicada entre las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy.

Como muestran las imágenes que se viralizaron, los disturbios tuvieron lugar tras una tanda de penales y mientras los hinchas de uno de los cuadros festejaban. Allí se puede ver cómo un hombre se pone de frente al juez, quien no duda en golpearlo. El impacto no solo hizo que se cayera sino que provocó una reacción generalizada.

Una vez la tensión mermó y tanto fanáticos como protagonistas del encuentro se retiraron el campo de juego, el árbitro -su identidad no trascendió- utilizó las redes sociales de su pareja para aclarar lo sucedido.

Neuquén: un árbitro le pegó una trompada a un hincha y desató una batalla campal en un partido amateur

“La persona a la que golpeé era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía ‘te voy a cagar a piñas cuando termine’. Me iba a pegar si yo no le pegaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba con ropa de jugador”, sostuvo en declaraciones que fueron recogidas por el medio local LMNeuquén.

Hubo un segundo testimonio que aportó claridad sobre el origen del conflicto: quien ejecutó el último penal fue obligado a repetirlo. En el primer intento, el disparo fue contenido por el arquero. El árbitro dictaminó que se volviera a patear. En la segunda ejecución, el remate terminó en gol y provocó la ira de algunos fanáticos.

Hasta horas de la tarde del miércoles, ni los organizadores del torneo ni la asociación de árbitros emitieron un comunicado oficial para abordar el episodio, repudiar la agresión y/o determinar posibles sanciones.

Otro violento antecedente en el amateurismo

A fines de septiembre, un partido amateur de básquetbol fue suspendido por una agresión brutal. Ocurrió en el encuentro entre el Colegio de Abogados de San Isidro y Tercer Tiempo, que competían en el torneo Básquet Entre Amigos, una liga paralela a la competencia oficial de la Federación de Básquet del AMBA.

El video, que también se viralizó por ese entonces, captó el momento en el que un jugador de Tercer Tiempo bloqueó a un rival con una cortina ciega en el comienzo de un ataque del conjunto rival. Eso sorprendió al número 4 del Colegio de Abogados, que exageró el impacto y reaccionó con un codazo que impactó en la nuca de su adversario y lo dejó tendido en el piso. No le alcanzó esa conducta: además le dio un pisotón en la cabeza. Semejante escena desató una batalla entre los miembros de los dos equipos y la suspensión del partido.

🚨 BASQUET AMATEUR, CODAZO Y BATALLA CAMPAL

- Fue en Villa Devoto

- El agresor juega en un equipo del Colegio de Abogados de San Isidro.

- Hay fuertes sanciones para ese jugador.

- Actuó la Liga de Básquet Entre Amigos. pic.twitter.com/v3qjWHvdbP — Vía Szeta (@mauroszeta) September 30, 2025

Tras evaluar las imágenes, el Tribunal de Disciplina de la Asociación BEA (Básquet Entre Amigos) decidió “expulsar de todas las competencias que organiza al jugador N° 4 Santiago Corbalán Olivera por agresión reiterada y conducta violenta grave". También se le dio por ganado el partido a Tercer Tiempo.