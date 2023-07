A qué hora juega Gimnasia vs. Boca, por la Liga Profesional 2023

escuchar

Gimnasia de La Plata y Boca Juniors se enfrentan este domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo en la continuidad de la fecha 25 de la Liga Profesional 2023 que ya tiene campeón y es River Plate gracias al triunfo sobre Estudiantes en el Monumental. El encuentro entre el Lobo y el xeneize inicia a las 16.30 y se transmite en vivo por ESPN Premium, por lo que también se puede online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa al duelo cuyo árbitro designado es Hernán Mastrángelo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.45. Su derrota, es decir una victoria del local, cotiza hasta 3.22. El empata paga por hasta 3.08.

El elenco dirigido por Sebastián ‘Chirola’ Romero marcha 20° en la tabla de posiciones con 28 puntos gracias a siete victorias, misma cantidad de empates y 10 derrotas. Hace cuatro encuentros que no gana y, eliminado de la Copa Sudamericana, tiene como objetivo terminar el certamen lo más arriba posible para no caer en la zona de descenso. El DT recuperó a Ignacio Miramón, quien sufrió un golpe en el duelo vs. Atlético Tucumán, pero no a Nicolás Colazo y Matías Melluso. El juvenil Matías Bazzi y Rodrigo Gallo pujan por un lugar en el lateral izquierdo mientras que en el mediocampo Agustín Bolívar o Nicolás Sánchez reemplazan a Antonio Napolitano.

El elenco de Jorge Almirón acumula tres cotejos sin derrota y marcha noveno en la clasificación con 35 unidades gracias a 10 victorias, cinco igualdades y nueve caídas. Su performance de visitante es mala: de 11 cotejos ganó solo tres -Vélez, Barracas Central y Argentinos Juniors-, y perdió seis, entre ellos contra Arsenal y Banfield.

Con respecto a los titulares en el triunfo sobre Huracán 1 a 0, el entrenador dispuso una modificación y es el ingreso de Nicolás Figal por Bruno Valdez. En la ofensiva compartirán la cancha Miguel Merentiel y Luis Vázquez mientras que Darío Benedetto, recuperado de una lesión, esperará su turno en el banco de suplentes junto a Exequiel “Changuito” Zeballos.

Aníbal Greco - La Nación

Posibles formaciones

Gimnasia (LP) : Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Bazzi o Rodrigo Gallo; Antonio Napolitano o Agustín Bolívar, Ignacio Miramón; Franco Soldano o Franco Torres, Alan Lescano, Benjamín Domínguez e Ivo Mammini.

: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Bazzi o Rodrigo Gallo; Antonio Napolitano o Agustín Bolívar, Ignacio Miramón; Franco Soldano o Franco Torres, Alan Lescano, Benjamín Domínguez e Ivo Mammini. Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Alan Varela, Cristian Medina, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Luis Vázquez.

La última vez que se enfrentaron en La Plata fue el año pasado por la Liga Profesional 2022 y Boca ganó 2 a 1 con goles de Frank Fabra y Luca Langoni -Leonardo Morales igualó transitoriamente para el anfitrión- y consiguió tres puntos vitales para, 10 días después, coronarse campeón. El partido se desarrolló en dos días porque en primera ocasión fue suspendido a poco de comenzado por la muerte del hincha César “Lolo” Regueiro.

El historial entre ambos clubes tiene 157 antecedentes, de los cuáles el xeneize ganó 84 y el Lobo, 36. También se registraron 36 pardas.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol