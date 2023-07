A qué hora juega Inter Miami vs. Cruz Azul, con el debut de Lionel Messi: día, hora y TV

escuchar

Lionel Messi debuta este viernes con la camiseta de Inter Miami en el DRV PNK Stadium. Será desde las 21 de la Argentina, cuando el rosarino y sus nuevos compañeros (camandados por otro coterráneo de ‘Leo’, Gerardo Martino) enfrenten a Cruz Azul de México, en el marco de la primera fecha de la zona sur de la Leagues Cup 2023, un torneo en el que se miden los 29 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con los 18 de la Liga MX. La particularidad para la región es que la única manera de ver el encuentro es a través de la plataforma de streaming Apple TV+.

Messi fue presentado como futbolista de la franquicia de Miami el domingo 16 de julio, en una fiesta un tanto opacada por una tormenta tropical y como siempre, quedó en claro que su presencia sacude multitudes. No se espera menos para este viernes, cuando juegue su primer partido oficial con Inter, tercer club de su carrera tras Barcelona y París Saint Germain (PSG), con entradas agotadas. El capitán campeón del mundo con la selección argentina optó por un destino poco frecuente para jugadores como él hace unos años, pero que hoy se le presenta como un sitio ideal para disfrutar del fútbol de otra manera.

Leo Messi firmó su contrato y posó con David Beckham, el gran artífice de su llegada Twitter: @InterMiamiCF

La actual campaña encuentra a la franquicia de Florida en su peor momento: marcha última tanto en la zona A como en la clasificación general, a 17 unidades de ingresar a los Playoffs de manera directa y a 12 del repechaje. En contrapartida, está en las semifinales de la US Open Cup, la copa nacional estadounidense que reúne a 100 equipos (todos los clubes afiliados a la US Soccer: profesionales, amateur y de la MLS) y en la que el ganador se clasifica a la Liga de Campeones de la Concacaf. Para ese certamen, la señal de televisión TyC Sports sí adquirió derechos y transmitirá los partidos de Inter en la Argentina.

Cruz Azul también atraviesa un flojo presente deportivo. Luego de tres fechas en el torneo Apertura de la Liga Mexicana, el conjunto cementero no reúne puntos y cosechó tres derrotas en igual cantidad de presentaciones (2 a 0 vs. Atlas, 2 a 0 vs. Toluca y 2 a 1 vs. Tijuana), lo que lo posiciona en el último lugar de la tabla.

El '10' ya sonríe con su nueva camiseta: eligió un destino en el que busca tranquilidad MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inter Miami vs. Cruz Azul: todo lo que hay que saber

Primera fecha de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023.

Día : viernes 20 de julio.

: viernes 20 de julio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. TV : No se puede ver en vivo por televisión en la Argentina.

: No se puede ver en vivo por televisión en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

Formato de la Leagues Cup 2023

El torneo lo disputan los 29 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como así también los 18 de la Liga MX (de México). Es la primera vez que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) reconoce el certamen como oficial. Los campeones de la temporada 2022 de cada una de las ligas, Los Ángeles FC y Pachuca, comienzan su participación en los 16vos de final. Los 45 equipos restantes se dividen en 15 grupos de tres clubes cada uno, en los que se enfrentarán una vez (dos partidos por equipo). El que finalice en el primer puesto accederá a la instancia de eliminación directa.

Las zonas están subdivididas en regiones e integradas de acuerdo a criterios de equilibrio competitivo, según la clasificación de los equipos en sus respectivas ligas durante 2022. El equipo de Lionel Messi, Inter Miami, forma parte de la zona sur 3 junto a Cruz Azul de México y Atlanta United de Estados Unidos. Los partidos que finalicen en empate se definirán por intermedio de penales, con una particularidad: el equipo que gane la tanda se llevará dos puntos y, el que la pierda, uno.

Gerardo 'Tata' Martino fue elegido DT antes de la llegada de Messi y lo dirigirá por tercera vez

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.00 contra los 3.50 que se repagan por un triunfo de Cruz Azul. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo; Robert Taylor, Lawson Sunderland, Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez.

: Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo; Robert Taylor, Lawson Sunderland, Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Carlos Salcedo, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Rodrigo Huescas; Kevin Castaño, Erik Lira, Moisés, Christian Tabó; Cristian Rotondi y Diber Cambindo.

Cómo ver a Lionel Messi en Estados Unidos

Los encuentros que disputan los equipos estadounidenses se emiten a través de Apple TV en el paquete MLS Season Pass. El gigante tech compró la totalidad de los partidos de la MLS por diez años y por 2.500 millones de dólares y, si bien la organización del torneo no desconoce que restringir una década sus partidos al universo de suscriptores de Apple TV+ le puede quitar alcance, sabe que ahí es donde están los fanáticos más jóvenes con los que piensa trabajar a largo plazo.

Lionel Messi entrenó un puñado de veces desde su llegada pero debutará este viernes Rebecca Blackwell - AP

Cómo crear una cuenta de Apple TV+

Apple TV+ es un servicio de streaming con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más. Está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de “la manzanita”. Simplemente se abre la app, se toca en Apple TV+ y se pueden empezar a ver las series y películas. También se puede ver Apple TV+ en plataformas de streaming, en las smart TV de las principales marcas y en televisores compatibles con AirPlay a través de la app Apple TV, o directamente en tv.apple.com.

¿Cuánto cuesta Apple TV+? Hay diferentes planes (desde los 7 dólares) y quienes compran un dispositivo Apple tienen tres meses gratis de Apple TV+.

El paquete de fútbol se denomina MLS Season Pass. Hay que ingresar a tv.apple.com y buscar el pack. Ahí hay que registrarse con el Apple ID e incluir datos de facturación. El pase de temporada de la MLS en Apple TV+ tiene una base mensual de 15 dólares o un precio anual de 99 dólares. Si ya se cuenta con un dispositivo Apple, ya sea iPhone, iPad, Apple Watch o Mac, los usuarios solo tendrán que ingresar a “tv.apple.com” y suscribirse al plan. Quienes ya están suscriptos al servicio de Apple TV+, el pase de la MLS cuesta 13 dólares al mes o 79 dólares hasta el final de la temporada actual.

LA NACION