A qué hora juega Manchester City vs. Arsenal, por la Premier League

Manchester City recibe este miércoles a Arsenal, en un partido correspondiente a la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra, en el que tiene la gran oportunidad de acortar la distancia en la recta final del certamen doméstico inglés. El encuentro se disputa en el Etihad Stadium desde las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por ESPN y Star +. En el local, Julián Álvarez y Máximo Perrone serán suplentes.

El combinado citizen, que jugará una de las semifinales de la Champions League ante Real Madrid y la final de la FA Cup ante su clásico rival Manchester United, se colocaría a dos unidades de la punta con dos partidos pendientes si consigue la victoria, situación que lo pondría muy cerca de hacerse con el tricampeonato, ya que es el actual bicampeón. Si hay empate se mantendrá la diferencia pero el City también podría quedar puntero si gana sus encuentros pendientes ante West Ham y Brighton. Por su parte, si el elenco londinense se queda con los tres puntos, aumentaría su ventaja a ocho unidades y estaría cada vez más cerca del título.

Arsenal y Manchester City se enfrentaron dos veces en esta temporada: ganaron los citizens Matt Dunham - AP

En el encuentro correspondiente a la primera rueda, disputado en la jornada 12, el elenco dirigido por ‘Pep’ Guardiola se quedó con los tres puntos en condición de visitante luego de ganar 3 a 1 con goles de Kevin De Bruyne, Erling Haaland y Jack Grealish (Bukayo Saka descontó para los Gunners desde el punto penal). El combinado londinense no volvió a perder desde entonces, aunque ahora acumula tres empates consecutivos, lo que le permitió al City -que no pierde desde el 5 de febrero- disminuir las diferencias.

Manchester City vs. Arsenal: todo lo que hay que saber

Fecha 33 de la Premier League de Inglaterra 2022-23.

Día : miércoles 26 de abril.

: miércoles 26 de abril. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. Árbitro: Michael Oliver.

Manchester City vs. Arsenal: cómo ver online

El partido correspondiente a la fecha 33 de la Premier League 2022-23 está pactado para este miércoles 26 de abril a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

Así está la tabla de posiciones de la Premier League

En la previa, Guardiola aseguró que el encuentro no será decisivo de cara a lo que resta de temporada: “El partido es importantísimo, pero no decisivo porque nos quedarán muchos por jugar a ambos equipos. Nosotros tenemos más encuentros por delante, pero no podemos negar que se trata de un partido importante. Podemos descontarle puntos a nuestro principal rival, pero tenemos que concentrarnos en nosotros. Hemos jugado dos veces contra Arsenal esta temporada (Premier y FA Cup, ambos con triunfo para los ciudadanos) y han sido partidos muy ajustados y complicados”, comentó. En tanto, Mikel Arteta, el entrenador del líder, también optó por afirmar que el duelo no es el más importante de los que quedan: “¿Va a definir la temporada? La respuesta es no. El partido más importante es el siguiente. Tenemos que vivir el día. Eso va a cambiar cada semana”, aseguró.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson ; Manuel Akanji , John Stones , Rúben Dias ; Rodri , Bernardo Silva ; Riyad Mahrez , Kevin De Bruyne , Ilkay Gündogan , Jack Grealish y Erling Haaland.

; Manuel , John , Rúben ; , Bernardo ; Riyad , Kevin , Ilkay , Jack y Erling Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhães, Olexandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Fábio Vieira o Granit Xhaka; Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.

