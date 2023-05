A qué hora juega Manchester City vs. West Ham, por la Premier League

escuchar

Luego del triunfo de Arsenal ante Chelsea este martes, Manchester City busca recuperar la cima de la tabla de posiciones de la Premier League este miércoles cuando se enfrente a West Ham, en un partido pendiente de la jornada 28. Así, los dirigidos por Josep Guardiola regresarán a lo más alto del campeonato si consiguen una victoria ante los Hummers en el encuentro que comienza a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de ESPN.

Este martes, el equipo dirigido por Mikel Arteta recuperó el primer lugar luego de derrotar al conjunto en el que juega Enzo Fernández por 3 a 1. Alcanzó los 78 puntos, aunque tiene dos partidos más que Manchester City, que ahora está segundo a dos unidades. El tercero es el sorprendente Newcastle, que acumula 65 unidades y se mantiene en zona de clasificación a la Champions League 2022-23 al igual que Manchester United, que aparece cuarto con 63. Más atrás, en zona de acceso a la Europa League 2022-23, se ubican Liverpool con 56 y Tottenham con 54; mientras que el equipo que hasta el momento se metería en la próxima Conference League es el Aston Villa, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que tiene 54.

El City encadena 18 encuentros consecutivos sin conocer la derrota sumando todas las competencias (Premier, Champions League y FA Cup). En la última jornada derrotó 2 a 1 a Fulham con los festejos de Erling Haaland y Julián Álvarez (el tanto del local fue convertido por el brasileño Carlos Vinicius). Los dirigidos por el escocés David Moyes, en tanto, están a cuatro puntos del descenso, por lo que necesitan sumar para no tener la obligación de estar con la calculadora en mano hasta el último momento. Vienen de caer 4 a 3 ante Crystal Palace en condición de visitante con goles de Tomas Soucek, Naif Aguerd y Michail Antonio (los tantos del ganador fueron convertidos por Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Jeffrey Schlupp y Eberechi Eze).

En el último enfrentamiento entre ambos, Manchester City se quedó con el triunfo por 2 a 0 JUSTIN TALLIS - AFP

Manchester City vs. West Ham: todo lo que hay que saber

Partido pendiente de la fecha 28 de la Premier League de Inglaterra 2022-23.

Día : miércoles 3 de mayo.

: miércoles 3 de mayo. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. Árbitro: John Brooks.

Manchester City vs. West Ham: cómo ver online

El partido pendiente correspondiente a la fecha 28 de la Premier League 2022-23 está pactado para este miércoles 3 de mayo a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

La lucha por ganar la Premier League 2022-23 está en llamas. Arsenal volvió a sumar de a tres luego de cuatro partidos, en los que acumuló tres empates (2 a 2 vs. Liverpool, 2 a 2 vs. West Ham y 3 a 3 vs. Southampton) y una derrota decisiva ante Manchester City por 4 a 1. Esa mala racha le permitió ceder terreno ante su inmediato perseguidor, que no decepcionó y recortó distancias luego de estar por detrás de los Gunners casi de manera ininterrumpida desde la fecha 2 hasta la 33. Ahora el panorama cambió por completo y el único que depende de sí mismo para consagrarse es el equipo dirigido por ‘Pep Guardiola’, mientras que los de Londres deben ganar todos sus compromisos venideros y, a su vez, aguardar por un tropiezo de su rival en la lucha por el título.

Manchester City y Arsenal son los dos equipos que pelean por ganar la Premier League 2022-23 Dave Thompson - AP

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Manuel Akanji; Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland.

Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Manuel Akanji; Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland. West Ham: Lukasz Fabianski; Vladimir Coufal, Thilo Kehrer, Nayef Aguerd, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Tomas Soucek, Declan Rice, Lucas Paqueta; Jarrod Bowen y Michail Antonio

LA NACION