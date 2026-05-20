Al Khaleej perdió por 1-4 ante Al Ahli, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 20 de mayo de 2026 a las 15.01 en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, con el arbitraje de Abdullah Fahad Al Owaydan. Fue una jornada destacada para el equipo visitante que logró sumar de a tres con una actuación ofensiva sólida.

Dominio visitante en un encuentro dinámico

El marcador se abrió rápidamente: a los 8 minutos, Hamed Al-Ghamdi marcó el primer gol tras asistencia de Ivan Toney. Poco después, Giorgos Masouras igualó para el local a los 17 minutos tras un pase de Saleh Al-Jaman. Sin embargo, Al Ahli recuperó la ventaja a los 34 minutos, cuando Feras Al-Brikan convirtió tras una asistencia de Saleh Abu Al-Shamat. En la segunda mitad, la suerte acompañó al visitante con un gol en contra de Ali Al-Salem a los 50 minutos, y finalmente, Matheus Martins sentenció el 4-1 definitivo a los 78 minutos tras habilitación de Mohammed Yousef. Cabe destacar que el local se vio forzado a realizar una variante temprana a los 19 minutos por la lesión de Pedro Rebocho, ingresando Ali Al-Salem.

Aspectos tácticos y disciplina

El contraste de planteos fue evidente: el local optó por un esquema 4-4-2, mientras que la visita desplegó un 4-3-3 que le permitió mayor fluidez ofensiva. En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró tarjetas amarillas a los jugadores locales Saeed Al-Hamsal y Majed Kanabah, quienes vieron la amonestación en un intento por frenar el avance rival.

Análisis estadístico del duelo

La superioridad de Al Ahli se reflejó también en las métricas del encuentro. La visita mantuvo una posesión del 54,6% frente al 45,4% del local. Además, el equipo ganador fue mucho más efectivo en el área contraria, registrando 13 tiros totales y 7 remates a puerta, comparado con los 9 tiros y 4 remates a puerta de Al Khaleej, que también contó con 6 tiros de esquina a favor durante el compromiso.