Al Najma venció por 1-0 a Al Shabab por la Saudí Pro League

En un encuentro disputado el 20 de mayo de 2026 a las 15.00 en el King Abdullah Sport City Stadium, Al Najma logró imponerse por la mínima diferencia ante Al Shabab. El compromiso, correspondiente a la jornada 34, contó con el arbitraje de Sami Ahmed Al-Jurays, quien tuvo una tarea intensa debido al trámite friccionado del juego.

El sello del triunfo

La diferencia definitiva llegó justo antes del cierre de la primera mitad. A los 45 minutos, Lázaro Vinícius, Marques marcó el 1-0 tras transformar en gol un tiro penal. En cuanto a lo táctico, Al Najma planteó un conservador 5-4-1, mientras que Al Shabab apostó por un 4-1-4-1, un contraste que terminó favoreciendo al planteo defensivo del conjunto local.

Disciplina y movimientos estratégicos

El partido estuvo marcado por una alta cantidad de amonestados. Por el lado de Al Najma, vieron la tarjeta amarilla Rakan bin Rajeh bin A., Al Tulayhi, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz, Al Harabi, Mohammed bin Abdulhakim bin Mahdi, Al Fatil, Nawaf Abdulrahman Hamza, Al Hawsawi, Nasser Abdullah Nasser, Al Haleel y el autor del gol, Lázaro Vinícius, Marques. En la visita, fueron amonestados Wesley, Hoedt y Haroune Moussa, Camara. Ante la necesidad de variantes, Al Shabab se vio obligado a realizar un cambio por lesión a los 59 minutos, retirando a Ali bin Abdulqader bin Suleiman, Makki por Mubarak Abdulrahman, Al Rajeh.

Análisis estadístico

A pesar de la victoria, Al Najma cedió el protagonismo del balón, alcanzando apenas un 36,1% de posesión frente al 63,9% de Al Shabab. No obstante, el local fue más incisivo al generar 12 tiros totales contra los 7 de su rival. En cuanto a la pelota parada, el visitante mostró una ligera superioridad con 9 corners a favor, comparado con los 8 ejecutados por el dueño de casa, lo que refleja la insistencia de Al Shabab por alcanzar el empate hasta el pitazo final.