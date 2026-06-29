Alemania empató 1-1 con Paraguay, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 29 de junio de 2026 a las 17.30 en el Boston Stadium, bajo el arbitraje de Jalal Jayed. En un compromiso vibrante por la fase de 16avos de final, Alemania y Paraguay igualaron 1-1, dejando la resolución de la serie abierta para los penales donde los guaraníes ganaron.

El desarrollo del encuentro

Ambos seleccionados saltaron al campo de juego apostando por una estructura táctica idéntica de 4-4-2. La apertura del marcador llegó a los 42 minutos, cuando Julio Enciso marcó el primer gol para Paraguay tras una asistencia de Matías Galarza. Sin embargo, la respuesta europea no se hizo esperar: a los 54 minutos, Kai Havertz igualó el marcador para Alemania luego de una habilitación de Florian Wirtz. Ante la paridad, los entrenadores buscaron soluciones en el banco; cabe destacar la variante obligada a los 57 minutos en Paraguay, donde Mauricio Magalhães Prado ingresó en lugar del autor del gol, Julio Enciso, debido a una lesión.

Dominio y fricción

Las estadísticas finales reflejaron una marcada superioridad en el control territorial por parte del conjunto europeo. Alemania registró una posesión del 75,3% frente al 24,7% de Paraguay, además de contabilizar 21 tiros totales contra 7 del equipo sudamericano. A pesar de haber generado 16 córners, el cuadro alemán no pudo concretar la victoria en el tiempo reglamentario.

Disciplina táctica

El rigor del partido derivó en una serie de amonestaciones que marcaron el cierre del tiempo suplementario. Por el lado de Alemania, fueron amonestados Kai Havertz y Jamal Musiala, mientras que en Paraguay, Andrés Cubas y Matías Galarza también recibieron el cartón amarillo, reflejando la intensidad con la que se disputó este cruce eliminatorio en Boston.