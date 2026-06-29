Alemania empató 1-1 con Paraguay, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde la selección paraguaya pasó a 8vos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
- 2 minutos de lectura'
El encuentro se disputó el 29 de junio de 2026 a las 17.30 en el Boston Stadium, bajo el arbitraje de Jalal Jayed. En un compromiso vibrante por la fase de 16avos de final, Alemania y Paraguay igualaron 1-1, dejando la resolución de la serie abierta para los penales donde los guaraníes ganaron.
El desarrollo del encuentro
Ambos seleccionados saltaron al campo de juego apostando por una estructura táctica idéntica de 4-4-2. La apertura del marcador llegó a los 42 minutos, cuando Julio Enciso marcó el primer gol para Paraguay tras una asistencia de Matías Galarza. Sin embargo, la respuesta europea no se hizo esperar: a los 54 minutos, Kai Havertz igualó el marcador para Alemania luego de una habilitación de Florian Wirtz. Ante la paridad, los entrenadores buscaron soluciones en el banco; cabe destacar la variante obligada a los 57 minutos en Paraguay, donde Mauricio Magalhães Prado ingresó en lugar del autor del gol, Julio Enciso, debido a una lesión.
Dominio y fricción
Las estadísticas finales reflejaron una marcada superioridad en el control territorial por parte del conjunto europeo. Alemania registró una posesión del 75,3% frente al 24,7% de Paraguay, además de contabilizar 21 tiros totales contra 7 del equipo sudamericano. A pesar de haber generado 16 córners, el cuadro alemán no pudo concretar la victoria en el tiempo reglamentario.
Disciplina táctica
El rigor del partido derivó en una serie de amonestaciones que marcaron el cierre del tiempo suplementario. Por el lado de Alemania, fueron amonestados Kai Havertz y Jamal Musiala, mientras que en Paraguay, Andrés Cubas y Matías Galarza también recibieron el cartón amarillo, reflejando la intensidad con la que se disputó este cruce eliminatorio en Boston.
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia
- 2
La FIFA habló sobre la denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde, a días del duelo ante la Argentina
- 3
Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026
- 4
Camilo Ugo Carabelli, víctima del césped de Wimbledon, se retiró cuando tenía encaminado el triunfo