Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil, por el Mundial 2026

En un encuentro vibrante disputado el 20 de junio de 2026, Alemania logró una ajustada victoria por 2-1 ante Costa de Marfil. El partido, que tuvo lugar en el Toronto Stadium desde las 17.00, contó con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez, quien supervisó este compromiso clave de la fase de grupos.

El desarrollo del encuentro y las emociones

El marcador se abrió a los 30 minutos, cuando Franck Kessie puso en ventaja a Costa de Marfil. Sin embargo, la reacción de Alemania fue contundente tras los ajustes tácticos. A los 68 minutos, Deniz Undav marcó el 1-1 tras una asistencia de Nadiem Amiri. Finalmente, sobre el cierre del encuentro, a los 94 minutos, el propio Deniz Undav selló el 2-1 definitivo tras una asistencia de Felix Nmecha. En cuanto a lo táctico, Alemania presentó un esquema 4-2-3-1 mientras que Costa de Marfil optó por un 4-1-4-1. Además, el entrenador alemán debió realizar un cambio obligado a los 45 minutos cuando ingresó Antonio Rüdiger por la lesión de Nico Schlotterbeck.

Análisis estadístico del triunfo

A pesar de haber comenzado en desventaja, Alemania logró imponer condiciones a través de su dominio territorial y ofensivo. Los números finales reflejan la superioridad del conjunto europeo:

Posesión: Alemania registró un 59,4% frente al 40,6% de Costa de Marfil .

registró un 59,4% frente al 40,6% de . Remates: Alemania disparó en 16 oportunidades, logrando 7 tiros a puerta, mientras que Costa de Marfil concretó 9 intentos, con solo 2 a portería.

El impacto de los cambios

La profundidad del plantel fue determinante. Además del ingreso decisivo de Deniz Undav, quien anotó un doblete tras ingresar a los 60 minutos, Alemania refrescó su ataque con la entrada de Nadiem Amiri y Jamie Leweling en el mismo bloque, buscando mayor verticalidad. Por el lado de Costa de Marfil, las sustituciones estuvieron enfocadas en la contención y el recambio físico, incluyendo la salida obligada por lesión de Wilfried Singo a los 82 minutos, pero no lograron evitar el asedio final alemán que sentenció el resultado en el último suspiro del tiempo adicional.