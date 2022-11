Arabia Saudita vs. México, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

En simultáneo al partido de la selección argentina vs. Polonia por la tercera y última fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022, se enfrentan Arabia Saudita y México en el otro duelo de la zona determinante para decidir los dos clasificados a octavos de final. El encuentro se desarrolla desde las 16 (hora argentina) en el estadio Lusail y lo arbitra el inglés Michael Oliver.

En la previa, Gerardo Martino, DT rosarino, muy cuestionado por la prensa azteca justamente por caer con la albiceleste en la fecha pasada, destacó que contra la Argentina su equipo jugó bien “durante 60 minutos” y advirtió que no busca “excusas” de cara al importante partido que tiene por delante y en el que está obligado a ganar para tener posibilidades de clasificar a los octavos de final: ”Me parece un recurso muy mediocre vivir cuatro años entrenando a un equipo y creer que solo la excusa lo sostiene en el cargo”.

Además, si bien todavía su seleccionado no anotó, confía en lo que pueden hacer sus atacantes: “En este momento reviste más importancia porque necesitamos de goles mañana. Algunos de nuestros delanteros llegaron con problemas físicos, pero estoy convencido de que, así como los problemas defensivos no son exclusivos de los defensores, los problemas de ataque y gol, no son exclusivos de los delanteros”.

Arabia Saudita y México se enfrentarán en el estadio Lusail por el Mundial Qatar 2022

El entrenador francés de Arabia Saudita, Hervé Renard, buscar llevar a los árabes a octavos de final por segunda vez en su historia tras Estados Unidos 1994. Tras caer frente a Polonia y en la previa al último partido en el grupo C, manifestó: “Estoy orgulloso de los jugadores. Todavía estamos vivos, no lo olviden, no estamos muertos”.

Cómo ver online Arabia Saudita vs. México

El encuentro se transmite en vivo por DSports y TyC Sports 2, por lo que también está disponible en DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente del cableoperador.

Probables formaciones

Arabia Saudita : Al Owais; Al Shahrani, Al Bulaihi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al Faraj; Al Buraikan, Al Shehri, Al Dawsari. DT : Hervé Renard.

: Al Owais; Al Shahrani, Al Bulaihi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al Faraj; Al Buraikan, Al Shehri, Al Dawsari. : Hervé Renard. México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera y Luis Chávez; Andrés Guardado y Hirving Lozano; Henry Martín o Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo Martino.

En los pronósticos de las apuestas el favorito a quedarse con el triunfo es el Tricolor con una cuota máxima de 1.78 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir una victoria asiática, cotiza a 6.33 mientras que el empate alcanza 4.40. Según El Bot del Mundial de LA NACION los norteamericanos tienen un 71,34% de posibilidades de triunfar y los árabes, 11,23%.

Hervé Renard fue optimista sobre las chances de Arabia Saudita de clasificar a octavos de final Robert Michael - dpa

Qué necesita cada selección para avanzar a octavos de final

Tanto Arabia Saudita como México necesitan sumar puntos para llegar a octavos de final. Los dirigidos por Hervé Renard se meterán en la próxima etapa si ganan. En caso de empatar, necesitan que la Argentina pierda con Polonia o que la albiceleste venza a los europeos por tres o más goles. A los de Gerardo Martino solo les alcanza con una victoria con muchos tantos para entrar en la discusión. Si la consigue, debe prestar atención al resultado del otro cotejo.

Según el criterio de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en caso de empate en unidades entre dos o más equipos, se deben tener en cuenta los siguientes criterios para decidir la posición de cada uno:

Diferencia de gol.

Más goles a favor anotados.

Partido entre sí.

Diferencia de goles en los partidos disputados entre las selecciones en cuestión.

Goles marcados en los partidos disputados entre las selecciones en cuestión.

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva, según la cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas: la amarilla descuenta una unidad, la roja producto de dos amonestaciones, tres; la expulsión, cuatro; y la amarilla más, después, roja directa, cinco.

De persistir la igualdad, la FIFA realizará un sorteo.

Así le fue a Arabia Saudita y México en sus primeros partidos

Los árabes arrancaron la Copa del Mundo con un histórico triunfo ante la selección argentina 2 a 1 que sacudió los cimientos del grupo. Tras empezar en desventaja por un penal anotado por Lionel Messi, revirtieron el cotejo en el segundo tiempo con tantos de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari. Al encuentro siguiente, no pudo repetir la actuación y cayó ante Polonia 2 a 0 incluso fallando un penal. Piotr Zielinski y Robert Lewandowski festejaron los tantos polacos.

Los mexicanos todavía no ganaron en el Mundial Qatar 2022 porque iniciaron su camino con una parda con Polonia 0 a 0 y, luego, cayeron 2 a 0 ante la Argentina por los festejos de Lionel Messi, quien destrabó el partido y Enzo Fernández, quien marcó un gol de antología.

