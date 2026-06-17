Argentina venció por 3-0 a Argelia, por el Mundial

El encuentro se disputó el 16 de junio de 2026, a las 22.00, en el Kansas City Stadium. El partido fue controlado por el árbitro Szymon Marciniak, quien dirigió las acciones de este enfrentamiento correspondiente al certamen internacional.

El despliegue de jerarquía

Argentina logró imponerse con claridad utilizando un esquema táctico de 4-4-2, mientras que Argelia intentó replicar con un 4-3-3. La figura excluyente fue Lionel Messi, quien marcó los tres tantos del encuentro:

A los 17 minutos, Lionel Messi marcó el primer.

marcó el primer. A los 60 minutos, Lionel Messi marcó el segundo.

marcó el segundo. A los 76 minutos, Lionel Messi marcó el tercer gol.

Movimientos tácticos

Ambos cuerpos técnicos buscaron variantes a lo largo del complemento. A los 55 minutos, Argentina movió el banco: ingresó Julián Alvarez por Lautaro Martínez y Nico González por Thiago Almada. Por el lado de Argelia, el entrenador intentó una reacción masiva a los 64 minutos, dando ingreso a figuras como Riyad Mahrez por Anis Hadj Moussa, Houssem Aouar por Hicham Boudaoui y Mohammed Amoura por Amine Gouiri, aunque sin lograr vulnerar la valla rival.

Análisis estadístico

A pesar de que Argelia tuvo mayor tenencia de pelota con un 52,2% de posesión frente al 47,8% de Argentina, el conjunto local fue mucho más incisivo en los metros finales. El equipo argentino registró 10 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que el conjunto visitante alcanzó los 7 disparos totales. Ambos equipos cerraron su participación en el rubro de corners con 2 cada uno.