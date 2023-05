Argentina y el Mundial Sub 20: datos, números, récords y todos los títulos

escuchar

El Mundial Sub 20 es un torneo que a la selección argentina le dio muchas alegrías. También, un certamen del que en ocasiones no participó, aun teniendo camadas de jugadores considerados de los mejores para la edad en ese momento y que luego fueron figuras a nivel mundial. Incluso, para la edición 2023, que comenzará este sábado y concluirá el 11 de junio, el combinado nacional no clasificó y lo jugará como anfitrión luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitó la candidatura a Indonesia por conflictos diplomáticos con Israel.

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Polonia 2019. En 2021 se iba a llevar a cabo en Indonesia, pero se suspendió por la pandemia de Covid-19. En total, previo a que la pelota empiece a rodar en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el San Juan del Bicentenario este sábado, hubo 22 citas ecuménicas.

La Argentina dijo presente 16 veces y en seis de ellas se consagró campeona siendo el equipo más ganador de la historia. Teniendo en cuenta que seis veces se ausentó su efectividad es de 37,5%, altísima para la alta competencia y cifra más alta para un seleccionado de fútbol. Además, fue finalista en México 1983; semifinalista en Emiratos Árabes Unidos 2003; quedó afuera en cuartos de final en Arabia Saudita 1989 y Colombia 2011; y en octavos en Nigeria 1999 y Polonia 2019. No atravesó la etapa de grupos cuatro veces.

Sergio Agüero ganó los mundiales Sub 20 de 2005 y 2007; en el último fue el Mejor Jugador FIFA

Los títulos de la Argentina

La primera vez que la selección nacional dio la vuelta olímpica fue en Japón 1979 con Diego Armando Maradona en el plantel que conducía César Luis Menotti, quien un año antes guio al combinado mayor a la gloria máxima. Luego, tuvo que esperar 16 años y siete torneos para volver a quedarse con el título en Qatar 1995. Esa fue la primera consagración en la era de José Pekerman y se extendió en Malasia 1997 con figuras de la talla de Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

La única vez que la Copa del Mundo se realizó en la Argentina, hasta este año, fue en 2001 y el elenco nacional, nuevamente conducido por Pekerman, se llevó el campeonato con grandes actuaciones de Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. Luego llegó la gesta de Lionel Messi en Países Bajos 2005, acompañado de Sergio Agüero. El ‘Kun’ fue, en Canadá 2007, el gran responsable de la sexta coronación albiceleste y la última en la historia de los mundiales para menores de 20 años.

Javier Saviola fue la gran figura de la selección argentina en el Mundial 2001 que se hizo en el país Bongarts - Bongarts

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial

Túnez 1977: No participó.

Japón 1979: Campeón.

Australia 1981: 9ª -fue tercera en el grupo D y no clasificó a cuartos de final-.

México 1983: 2ª -perdió la final con Brasil 1 a 0-.

Unión Soviética 1985: No participó.

Chile 1987: No participó.

Arabia Saudita 1989: 7ª -se ubicó segunda en el grupo D por detrás de Irak y perdió en cuartos de final con Brasil 1 a 0-.

Portugal 1991: 14ª -quedó última en el grupo A y no avanzó a cuartos de final-.

Australia 1993: No participó.

Qatar 1995: Campeón.

Malasia 1997: Campeón.

Nigeria 1999: 16ª -fue tercera en el grupo B y cayó 4 a 1 con México en octavos de final-.

Argentina 2001: Campeón.

Emiratos Árabes Unidos 2003: 4ª -accedió a las semifinales y perdió con Brasil 1 a 0-.

Países Bajos 2005: Campeón.

Canadá 2007: Campeón.

Egipto 2009: No participó.

Colombia 2011: 8ª -cedió ante Portugal en cuartos de final por penales 5 a 4, tras igualar 0 a 0-.

Turquía 2013: No participó.

Nueva Zelanda 2015: 20ª -fue tercera en el grupo B y no superó la primera etapa-.

Corea del Sur 2017: 17ª -se ubicó tercera en el grupo A y no avanzó a octavos de final.

Polonia 2019: 12ª -fue eliminada por Mali en octavos de final por penales 5 a 4, tras empatar sin goles-.

Indonesia 2021: edición cancelada por la pandemia de Covid-19.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

Argentina - 6

Brasil - 5

Portugal - 2

Unión Soviética / Yugoslavia / Alemania / España / Ghana / Francia / Serbia / Inglaterra / Ucrania - 1

LA NACION