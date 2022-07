Así está el ranking ATP tras Wimbledon: Roger Federer se quedó sin puntos y sin lugar en la lista

El futuro de Roger Federer en el tenis es una incógnita. Fuera del circuito desde hace un año, en estas horas volvió a poner en duda su regreso. “Me encanta ganar, pero si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis. Estoy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien y cuando mi hija llega a casa con una buena calificación”, confesó el suizo, campeón de 20 trofeos individuales de Grand Slam, en el diario neerlandés Algemeen Dagblad. Un futuro incierto que coincide con un presente sin lugar en el ranking ATP: Federer, que actuó por última vez en Wimbledon 2021, se quedó sin puntos por lo que no aparece en las posiciones por primera vez desde el 21 de septiembre de 1997. El 22 de septiembre de ese año apareció por primera vez en las clasificaciones, siendo el 803°.

El calendario de Federer: en principio, tiene en agenda la Laver Cup (del 23 al 25 de septiembre en Londres) y el ATP de Basilea (del 24 al 30 de octubre).

El serbio Novak Djokovic, vencedor el domingo su séptimo Wimbledon y su 21º Grand Slam, perdió cuatro plazas en la clasificación ATP publicada el lunes y se coloca en séptima posición, al no haberse atribuido puntos en la edición de 2022 del tradicional certamen. El ruso Daniil Medvedev sigue siendo el número uno mundial, tras no tener derecho a jugar en Wimbledon, ya que los organizadores decidieron excluir a todos los jugadores y jugadoras rusos y bielorrusos debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Opuesta a esta decisión de los dirigentes del torneo londinense, la ATP decidió no distribuir puntos en la clasificación mundial.

Djokovic perdió por tanto los 2.000 puntos de su victoria del año pasado tras ganar en la final de Wimbledon a Matteo Berrettini. El italiano, baja este año debido a una contaminación de Covid-19, perdió cuatro plazas y descendió e al 15º lugar. En cuanto a Nick Kyrgios, derrotado por Djokovic en la final del domingo, perdió cinco plazas para retroceder al 45º puesto. El principal beneficiado de la ausencia de puntos distribuidos en Wimbledon este año es Rafael Nadal, que no pudo jugar su semifinal debido a un desgarro abdominal, pero que ganó un lugar y regresó al Top 3.

El Top-20 del ranking ATP publicado tras Wimbledon 2022

Daniil Medvedev (RUS) 7.775 pts

Alexander Zverev (ALE) 6.850

Rafael Nadal (ESP) 6.165 (+1)

Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.150 (+1)

Casper Ruud (NOR) 5.050 (+1)

Carlos Alcaraz (ESP) 4.845 (+1)

Novak Djokovic (SRB) 4.770 (-4)

Andrey Rublev (RUS) 3.700

Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.445

Jannik Sinner (ITA) 3.185 (+3)

Cameron Norrie (GBR) 3.155 (+1)

Hubert Hurkacz (POL) 3.025 (-2)

Taylor Fritz (USA) 2.975 (+1)

Diego Schwartzman (ARG) 2.325 (+1)

Matteo Berrettini (ITA) 2.280 (-4)

Marin Cilic (CRO) 2.130 (+1)

Reilly Opelka (USA) 2.055 (+1)

Pablo Carreño (ESP) 1.926 (+2)

Grigor Dimitrov (BUL) 1.740 (+2)

Roberto Bautista (ESP) 1.658 (-1)

Los argentinos fuera del Top 20

34. Sebastián Báez (ARG) 1.168 (+1)

39. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.064 (+2)

65. Federico Coria (ARG) 790 (+2)

78. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 682 (-1)

84. Federico Delbonis (ARG) 649

98. Pedro Cachín (ARG) 570 (+22)