Así están las tablas de posiciones grupo por grupo del Mundial Sub 20 2023

escuchar

Este lunes se completó la primera fecha de la etapa de grupos del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en la Argentina y en cada una de las seis zonas hay dos líderes, aquellos equipos que ganaron sus respectivos partidos. Lo particular de la jornada es que todos los encuentros -12- tuvieron un vencedor y no se registraron pardas.

En el A mandan la albiceleste y Nueva Zelanda con tres puntos cada una por sus triunfos sobre Uzbekistán 2 a 1 y Guatemala 1 a 0, respectivamente. En la B, Estados Unidos se impuso 1 a 0 a Ecuador y lidera junto a Eslovaquia, que goleó 4 a 0 a Fiji; en el grupo C Colombia doblegó a Israel y Japón a Senegal y dominan con tres unidades cada uno al igual que Italia y Nigeria en el D, verdugos de Brasil y República Dominicana. A esos punteros se sumaron este lunes Inglaterra y Uruguay en la zona E con sus alegrías vs. Irak y Túnez, respectivamente, y Corea del Sur junto a Gambia en la F gracias a sus sendas victorias contra Francia y Honduras.

Hasta el momento se jugaron 12 de los 36 encuentros previstos en la primera etapa. Los dos líderes cada una de las seis zonas más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa a partido único.

Fixture y resultados de la etapa de grupos

Grupo A

Fecha 1

Guatemala 0-1 Nueva Zelanda - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina 2-1 Uzbekistán - Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Uzbekistán - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Martes 23 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán vs. Guatemala - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos 1-0 Ecuador - Estadio San Juan del Bicentenario.

- Estadio San Juan del Bicentenario. Fiji 0-4 Eslovaquia - Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Fiji - Martes 23 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Martes 23 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Eslovaquia vs. Ecuador - Martes 23 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 3

Eslovaquia vs. Estados Unidos - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario.

- Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador vs. Fiji - Viernes 26 de mayo a las 15. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Grupo C

Fecha 1

Israel 1-2 Colombia - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Senegal 0-1 Japón - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Senegal vs. Israel - Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Colombia - Miércoles 24 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Colombia vs. Senegal - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Japón vs. Israel - Sábado 27 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Grupo D

Fecha 1

Nigeria 2-1 República Dominicana - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Italia 2-1 Brasil - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Italia vs. Nigeria - Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Miércoles 24 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. República Dominicana - Miércoles 24 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

República Dominicana vs. Italia - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Brasil vs. Nigeria - Sábado 27 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra 1-0 Túnez -Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

-Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Uruguay 4-0 Irak - Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 2

Uruguay vs. Inglaterra - Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Irak vs. Túnez - Jueves 25 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Fecha 3

Túnez vs. Uruguay - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Irak vs. Inglaterra - Domingo 28 de mayo a las 15. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia 1-2 Corea del Sur - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Gambia 2-1 Honduras - Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 2

Francia vs. Gambia - Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

- Jueves 25 de mayo a las 15. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Corea del Sur vs. Honduras - Jueves 25 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Fecha 3

Honduras vs. Francia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

- Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Corea del Sur vs. Gambia - Domingo 28 de mayo a las 18. Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

LA NACION

Temas Mundial Sub 20