Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Miami, tras los cuartos de final

Se completaron este jueves los cuartos de final del Masters 1000 de Miami que se lleva a cabo en Estados Unidos y se definieron los cuatros semifinalistas que siguen en carrera por el título en el segundo certamen de la categoría en la temporada: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannick Sinner y Karen Khachanov.

El español superó en el cierre de la ronda al estadounidense Taylor Fritz 6-4 y 6-2 y sigue a paso firme en su defensa del título que obtuvo en 2022. El ruso exnúmero 1 del mundo, por su parte, se sacó de encima al local Christopher Eubanks 6-3 y 7-5; el italiano derrotó al finlandés Emil Ruusuvuori 6-3 y 6-1 en el único encuentro que se pudo desarrollar el miércoles a raíz de las malas condiciones climáticas; y Khachanov le cortó el paso a Francisco Cerúndolo 6-3 y 6-2.

Karen Khachanov le ganó con facilidad a Francisco Cerúndolo y le privó llegar a las semifinales en Miami Rebecca Blackwell - AP

En las semifinales, programadas para este viernes, habrá duelo entre rusos con Medvedev vs. Khachanov mientras que Alcaraz se medirá ante Sinner. Los ganadores pasarán a la definición, programada para el domingo.

Semifinales

Daniil Medvedev (Rusia) vs. Karen Khachanov (Rusia) - Viernes a las 14 hora argentina.

- Viernes a las 14 hora argentina. Carlos Alcaraz (España) vs. Jannick Sinner (Italia) - Viernes no antes de las 20 hora argentina.

Con la derrota, el argentino dejará de ser la próxima semana el tenista de su país mejor ubicado en el ranking porque perderá 180 puntos a raíz de que no igualó la instancia de semifinales a la que llegó en el Masters 1000 de Miami 2022 y pasará del 31° al 33° escalón. Quien lo superará, además del neerlandés Botic Van de Zandschulp, es Sebastián Báez, eliminado en la segunda ronda del certamen de la Florida por el chileno Cristian Garín.

Alcaraz quiere sostener el N° 1

Si Carlos Alcaraz no es campeón del Masters 1000 de Miami, bajará al segundo lugar del ranking mundial de la ATP

Carlos Alcaraz debe repetir el título logrado en la edición 2022 del Masters 1000 de Miami para no caer nuevamente al segundo lugar del ranking mundial y devolverle la posición de privilegio a Novak Djokovic, que participa del torneo porque no puede ingresar a Estados Unidos a raíz de que no está vacunado contra el Covid-19.

El español defiende los 1000 puntos que logró la temporada anterior y si no levanta el trofeo restará, por lo que el 3 de abril el serbio, sin jugar, recuperará la primera posición teniendo en cuenta que se mantiene con 7.160 unidades porque la temporada pasada tampoco compitió por el mismo motivo.

