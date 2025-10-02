La fecha 11 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

El Torneo Clausura 2025 continuará este fin de semana con la undécima fecha, cuyos 15 partidos se programaron para disputarse entre el viernes 3 y lunes 6 de octubre. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La jornada se abre en Victoria con el choque entre Tigre y Defensa y Justicia arbitrado por Ariel Penel. El mismo día, el líder del Grupo A, Unión de Santa Fe, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata con Andrés Merlos de colegiado. El encuentro más atractivo del sábado es el de Lanús vs. San Lorenzo en La Fortaleza con Leandro Rey Hilfer.

Boca Juniors recibirá a Newell's en la Bombonera con el objetivo de dejar atrás la derrota ante Defensa y Justicia Marcos Brindicci

El domingo es el plato fuerte del cronograma con partidos de alto voltaje. Independiente visitará a Godoy Cruz en Mendoza con el juez Andrés Gariano y Facundo Tello impartirá justicia en el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano. Boca Juniors recibirá a Newell’s en la Bombonera con Sebastian Zunino como árbitro y River Plate visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito con Yael Falcón Pérez.

El puntero de la zona B, Deportivo Riestra, se presentará el lunes ante Vélez Sarsfield en un encuentro que tendrá como colegiado a Fernando Echenique. La fecha la cerrarán Racing vs. Independiente Rivadavia de Mendoza en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Luis Lobo Medina.

Cronograma de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

19: Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Ariel Scime.

Árbitro asistente 2: Daiana Milone.

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Sebastián Habib.

21.15: Unión vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: José Castelli.

21.15: Argentinos Juniors vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Gastón Monsón Brizuela.

Nicolás Ramírez impartirá justicia en la Paternal en Argentinos Juniors vs. Central Córdoba Christian Alvarenga - Getty Images South America

Sábado 4 de octubre

14.30: Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Diego Novelli.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Javier Uziga.

16.45: San Martín vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari.

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Diego Martín.

19: Atlético Tucumán vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Belén Bevilacqua.

19: Huracán vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Mariana De Almeida.

21.15: Lanús vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Lucas Comesaña.

Lanús vs. San Lorenzo lo dirigirá el árbitro Leandro Rey Hilfer ALEJANDRO PAGNI - AFP

Domingo 5 de octubre

14.30: Godoy Cruz vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Lucas Pardo.

16.30: Estudiantes vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gastón Suárez.

16.45: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Yamil Possi.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Nahuel Viñas.

19.00 Boca vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Diego Verlotta.

21.15: Rosario Central vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Diego Romero.

Angel Di María es la gran figura de Rosario Central, que quiere ser protagonista en el Torneo Clausura 2025 Prensa Rosario Central

Lunes 6 de octubre

19: Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Damian Espinoza.

21: Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Pablo Giménez.

AVAR: Daniel E. Zamora.

Racing está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final del Torneo Clausura 2025 Marcos Brindicci

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.