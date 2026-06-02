Bélgica perdió por 0-2 ante Croacia, por el Amistosos Internacionales

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Bélgica se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la Amistosos Internacionales; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 2 de junio de 2026 a las 13.01 en el Stadion HNK Rijeka, el seleccionado de Bélgica logró una sólida victoria ante Croacia. El partido contó con el arbitraje de Rade Obrenovic, quien tuvo una labor constante en un duelo donde los visitantes supieron capitalizar sus oportunidades.
El desarrollo del encuentro
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico de 3-4-2-1, pero fue el conjunto belga el que logró mayor eficacia. A los 38 minutos, Youri Tielemans marcó el 1-0 tras una asistencia de Maxim De Cuyper. Ya en el tiempo adicionado del complemento, a los 96 minutos, Romelu Lukaku sentenció el 2-0 final tras una asistencia de Hans Vanaken.
Estadísticas y juego
A pesar de que Croacia dominó la tenencia de la pelota con un 56,7% de posesión frente al 43,3% de Bélgica, la efectividad estuvo del lado visitante. Los números finales del encuentro reflejan la diferencia en la precisión:
- Tiros totales: Croacia 5, Bélgica 8.
- Tiros a puerta: Croacia 1, Bélgica 4.
- Corners: Croacia 3, Bélgica 4.
Gestión de planteles
El partido estuvo marcado por una alta cantidad de modificaciones tácticas en la segunda mitad. Croacia realizó cambios masivos alrededor de los 58 y 71 minutos, buscando una reacción que nunca llegó. Por su parte, Bélgica movió sus piezas promediando la etapa final; a los 73 minutos ingresó Romelu Lukaku, una variante que terminó siendo clave al anotar el segundo tanto sobre el cierre. En cuanto a la disciplina, fueron amonestados Martin Baturina y Ante Budimir en el local, mientras que por el lado visitante vieron la amarilla Charles De Ketelaere y Koni De Winter.
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