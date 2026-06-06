Bélgica venció por 5-0 a Túnez en un amistoso internacional

En una jornada marcada por la superioridad absoluta del local, Bélgica goleó a Túnez por 5-0 este 6 de junio de 2026. El encuentro, disputado a partir de las 10.02 en el King Baudouin Stadium, contó con el arbitraje de Anastasios Sidiropoulos.

El desarrollo del encuentro

El dominio belga se tradujo en el marcador desde temprano. A los 28 minutos, Leandro Trossard marcó el primer gol tras asistencia de Jérémy Doku. Ya en el complemento, la ventaja se amplió: a los 53 minutos, Charles De Ketelaere anotó tras asistencia de Youri Tielemans; a los 65, Kevin De Bruyne marcó el tercero, nuevamente asistido por Doku; a los 85, Dodi Lukébakio convirtió con pase de Romelu Lukaku y, finalmente, a los 87 minutos, Nicolas Raskin selló el 5-0 definitivo. En cuanto a las tácticas, ambos equipos se presentaron con sistemas distintos: Bélgica utilizó un 4-2-3-1 mientras que Túnez optó por un 4-4-1-1.

Disciplina y movimientos en el banco

El encuentro también dejó notas disciplinarias, destacándose la expulsión por doble amarilla de Ismaël Gharbi en la visita a los 61 minutos. Por el lado del dueño de casa, ante la amplitud del marcador, el entrenador realizó múltiples variantes, incluyendo los ingresos de figuras como Romelu Lukaku y Axel Witsel para dar rodaje al equipo durante la segunda mitad.

Estadísticas del dominio local

El análisis de los números refleja la clara superioridad de los locales, quienes controlaron el juego de principio a fin: