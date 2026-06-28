Canadá venció 1-0 a Sudáfrica, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Canadá se impuso con autoridad en la jornada 16avos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro dramático disputado el 28 de junio de 2026 a las 16.00, Canadá logró una victoria agónica frente a Sudáfrica en el Los Angeles Stadium. El partido, correspondiente a la instancia de 16avos de final de la Copa Mundial, fue dirigido por el árbitro João Pedro Silva Pinheiro. Tras una paridad que parecía inquebrantable, a los 92 minutos, Stephen Eustaquio marcó el 1-0 definitivo para darle la clasificación a los norteamericanos.
Desde el plano táctico, el encuentro presentó un choque de estilos definido por las formaciones elegidas: Sudáfrica saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Canadá optó por un 4-4-2. En la segunda parte, los entrenadores buscaron variantes para romper el cero. Por el lado de Canadá, fue clave el ingreso de figuras como Alphonso Davies a los 75 minutos, buscando mayor profundidad. En cuanto a la disciplina, Canadá sufrió las amonestaciones de Nathan Saliba (53') y Niko Sigur (66') debido a infracciones tácticas en un partido muy disputado.
El análisis estadístico revela la superioridad ofensiva de Canadá, que a pesar de ceder la tenencia de la pelota, fue mucho más incisivo. Los datos clave del encuentro son:
- Posesión: Sudáfrica 58,2% contra 41,8% de Canadá.
- Tiros totales: Sudáfrica realizó 6 disparos, mientras que Canadá concretó 12.
- Tiros a puerta: Canadá exigió al arquero rival en 7 ocasiones, frente a solo 1 de Sudáfrica.
En el aspecto de la pelota parada, Canadá también mostró mayor insistencia con 4 tiros de esquina a su favor contra 1 de Sudáfrica. La profundidad de plantel fue un factor determinante para el ganador, que realizó múltiples modificaciones en el segundo tiempo, incluyendo el ingreso de Jacob Shaffelburg y Promise David a los 70 minutos, buscando frescura para el ataque final que terminaría decidiendo el marcador en el tiempo de descuento.
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