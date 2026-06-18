Uzbekistán perdió por 1-3 ante Colombia, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Colombia se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de junio de 2026 a las 23.00 en el Mexico City Stadium, con el arbitraje de Anthony Taylor. En un enfrentamiento donde la efectividad fue la clave, Colombia logró imponer condiciones frente a un Uzbekistán que intentó resistir.
El desarrollo del encuentro y los goles
La apertura del marcador llegó a los 40 minutos, cuando Daniel Muñoz marcó el primer gol tras asistencia de Luis Díaz. Ya en la segunda mitad, a los 60 minutos, Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para el local. Sin embargo, la reacción colombiana fue inmediata: a los 65 minutos, Luis Díaz anotó el segundo tras asistencia de Gustavo Puerta, mientras que Jaminton Campaz sentenció el 3-1 definitivo a los 99 minutos, asistido por Cucho Hernández. Cabe destacar que ambos equipos presentaron planteos tácticos opuestos, con Uzbekistán utilizando un 3-4-2-1 y Colombia apostando por un 4-3-3.
Movimientos tácticos y disciplina
El partido estuvo marcado por una alta actividad en los bancos de suplentes. A los 72 minutos, Colombia movió el banco: ingresó Jaminton Campaz por James Rodríguez. Más tarde, a los 80 minutos, ingresaron Richard Ríos por Gustavo Puerta y Cucho Hernández por Luis Suárez. Por el lado de Uzbekistán, las sustituciones incluyeron una obligada a los 77 minutos por lesión de Rustam Ashurmatov, reemplazado por Jakhongir Urozov. En cuanto a las tarjetas, Johan Mojica fue amonestado tempranamente a los 6 minutos, mientras que Abdukodir Khusanov vio la amarilla a los 33 minutos.
Análisis estadístico
Las estadísticas reflejan el dominio territorial de la visita a lo largo de los 99 minutos de juego:
- Colombia dominó la tenencia con una posesión del 61,4%, ante un 38,6% de Uzbekistán.
- El equipo ganador registró 15 tiros totales (4 a puerta), mientras que el local realizó 8 remates (2 a puerta).
- En la estadística de tiros de esquina, Colombia obtuvo 4 frente a los 3 ejecutados por Uzbekistán.
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