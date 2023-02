Cómo ver online el debut de Carlos Alcaraz en el Argentina Open 2023

escuchar

Carlos Alcaraz debuta en el Argentina Open 2023 ante el serbio Laslo Djere (57°). El encuentro está programado para no antes de las 20, ya que es el último partido del día y su horario de inicio depende del tiempo que se extiendan los tres compromisos anteriores (Roberto Carballés Baena vs. Tomás Etcheverry, Facundo Díaz Acosta vs. Cameron Norrie y Camilo Ugo Carabelli vs. Dusan Lajovic). Se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

Es la primera vez de Alcaraz en la Argentina y, a su vez, el primer torneo que disputa desde su lesión abdominal en el Masters 1000 de París-Bercy que se llevó a cabo en noviembre (después de hacer la rehabilitación, cuando se disponía a regresar al tour a principios de este año, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha). Al momento del anuncio de su participación, el español se presentó en un video publicado por la organización de la competencia y comentó que “tenía muchísima ilusión de poder jugar en la Argentina”. Desde ese momento, las entradas comenzaron a venderse de inmediato y rápidamente se agotaron. La ansiedad y emoción por ver al ex N°1 y actual N°2 era notoria, como también quedó demostrado en los días de entrenamiento en la previa del certamen.

Carlos Alcaraz vs. Laslo Djere: cómo ver online

El encuentro comienza cerca de las 20 en el court central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

Todos los cruces de octavos de final del Argentina Open 2023

Roberto Carballés Baena (España - 76°) vs. Tomás Etcheverry (Argentina - 82°).

(España - 76°) vs. (Argentina - 82°). Facundo Díaz Acosta (Argentina - 191°) vs. Cameron Norrie (Gran Bretaña - 12°).

(Argentina - 191°) vs. (Gran Bretaña - 12°). Camilo Ugo Carabelli (Argentina - 127°) vs. Dusan Lajovic (Serbia - 90°).

(Argentina - 127°) vs. (Serbia - 90°). Carlos Alcaraz (España - 2°) vs. Laslo Djere (Serbia - 57°).

(España - 2°) vs. (Serbia - 57°). Dominic Thiem (Austria - 99°) vs. Juan Pablo Varillas (Perú - 101°).

(Austria - 99°) vs. (Perú - 101°). Diego Schwartzman (Argentina - 32°) vs. Bernabé Zapata Miralles (España - 74°).

(Argentina - 32°) vs. (España - 74°). Pedro Cachín (Argentina - 68°) vs. Lorenzo Musetti (Italia - 20°).

(Argentina - 68°) vs. (Italia - 20°). Jaume Munar (España - 67°) vs. Francisco Cerúndolo (Argentina - 30°).

En diálogo con LA NACION en su llegada al país, Alcaraz aseguró que será difícil conseguir el trofeo luego de tantos meses sin actividad: “Este será mi primer torneo desde París-Bercy. Ya han pasado casi cuatro meses, pero cuando entro en el court siempre pienso en ganar, en no especular. Sé que no va a ser fácil después de tanto tiempo sin jugar al máximo nivel, pero he venido unos días antes para entrenar con jugadores buenos e ir tomando ese ritmo”, expresó.

El tenista español Carlos Alcaraz posa con la portada de LA NACION donde fue protagonista Santiago Filipuzzi - LA NACION

Ningún jugador en la historia disputó el Argentina Open siendo N° 1 y el español pudo haber sido el primero, pero Novak Djokovic lo superó en las semanas previas. Sin embargo, ingresó en la lista de tenistas que alguna vez estuvieron en el pedestal y se presentaron en Buenos Aires: Rafael Nadal lo jugó en 2005 siendo 48°, en 2015 siendo 4° y fue campeón y en 2016 estando 5°; Marcelo Ríos en 2001 siendo 22° del ranking; Carlos Moyá en ocho oportunidades con el 4° puesto como máxima ubicación; y Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, en cinco ocasiones y en la posición 18° como más destacada.

Todos los españoles que ganaron el Argentina Open

Javier Sánchez Vicario en 1988: 6-2 y 7-6 a Guillermo Pérez Roldán (Argentina) en la final.

en 1988: 6-2 y 7-6 a Guillermo Pérez Roldán (Argentina) en la final. Juan Gisbert en 1992: 6-1 y 7-6 a Carsten Arriens (Alemania).

en 1992: 6-1 y 7-6 a Carsten Arriens (Alemania). Carlos Costa en 1993: 3-6, 6-1 y 6-4 a Alberto Berasategui (España).

en 1993: 3-6, 6-1 y 6-4 a Alberto Berasategui (España). Álex Corretja en 1994: 6-3, 5-7 y 7-6 (3) a Javier Frana (Argentina).

en 1994: 6-3, 5-7 y 7-6 (3) a Javier Frana (Argentina). Carlos Moyá : 6-0 y 6-3 a Félix Mantilla (España) en 1995; 6-3, 4-6 y 6-4 a Guillermo Coria (Argentina) en 2003; y 7-6 (6) y 6-4 a Filippo Volandri (Italia) en 2006.

: 6-0 y 6-3 a Félix Mantilla (España) en 1995; 6-3, 4-6 y 6-4 a Guillermo Coria (Argentina) en 2003; y 7-6 (6) y 6-4 a Filippo Volandri (Italia) en 2006. Tommy Robredo en 2009: 7-5, 2-6 y 7-6 (5) a Juan Mónaco (Argentina).

en 2009: 7-5, 2-6 y 7-6 (5) a Juan Mónaco (Argentina). Juan Carlos Ferrero en 2010: 5-7, 6-4 y 6-3 a David Ferrer (España).

en 2010: 5-7, 6-4 y 6-3 a David Ferrer (España). Nicolás Almagro en 2011: 6-3, 3-6 y 6-4 a Juan Ignacio Chela (Argentina).

en 2011: 6-3, 3-6 y 6-4 a Juan Ignacio Chela (Argentina). David Ferrer : 4-6, 6-3 y 6-2 a Nicolás Almagro en 2012; 6-4, 3-6 y 6-1 a Stan Wawrinka (Suiza) en 2013; y 6-4 y 6-3 a Fabio Fognini (Italia) en 2014.

: 4-6, 6-3 y 6-2 a Nicolás Almagro en 2012; 6-4, 3-6 y 6-1 a Stan Wawrinka (Suiza) en 2013; y 6-4 y 6-3 a Fabio Fognini (Italia) en 2014. Rafael Nadal en 2015: 6-4 y 6-1 a Juan Mónaco (Argentina).

