Cuándo juega Carlos Alcaraz vs. Laslo Djere, por los octavos de final del Argentina Open 2023

escuchar

El tenista español Carlos Alcaraz, N°2 del ranking mundial de la ATP, juega este miércoles ante el serbio Laslo Djere por los octavos de final del Argentina Open, en el partido que acapara la mayor atención de la jornada. La presentación de Alcaraz, la última gran aparición del tenis mundial, es el plato fuerte del día en el Argentina Open, el ATP 250 que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sobre superficie de polvo de ladrillo. El encuentro comienza aproximadamente a las 20 y se puede ver en vivo por TyC Sports.

‘Charly’, que lleva 104 días sin competir debido a dos lesiones consecutivas (su ultimo torneo fue el Masters 1000 de París Bercy y Buenos Aires será el primero que jugará en 2023), tiene como entrenador al ex tenista español Juan Carlos Ferrero, quien fue número uno del mundo en 2003 y campeón del Argentina Open en 2010. Sus principales rivales en el camino al título podrían ser el británico Cameron Norrie (11°), el italiano Lorenzo Musetti (18°), el local Diego Schwartzman (28°) -campeón de la edición 2021- y el austríaco Dominic Thiem (96°), quien alzó el trofeo dos veces, en 2016 y 2018.

Será el primer enfrentamiento entre Alcaraz y el serbio Laslo Djere.

El español Carlos Alcaraz busca festejar su primer triunfo ante el serbio Laslo Djere

Carlos Alcaraz vs. Laslo Djere: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Argentina Open 2023.

Día : Miércoles 15 de febrero.

: Miércoles 15 de febrero. Hora : No antes de las 20.

: No antes de las 20. Cancha : Court Central “Guillermo Vilas”, Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Court Central “Guillermo Vilas”, Buenos Aires Lawn Tennis Club. Rival del ganador en cuartos de final: Camilo Ugo Carabelli (Argentina) o Dusan Lajovic (Serbia).

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) o Dusan Lajovic (Serbia). TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

El cuadro completo del Argentina Open 2023, con los octavos de final definidos

El cuadro de octavos de final del Argentina Open, con Carlos Alcaraz

Argentina Open 2023: toda la información

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. Por el mismo pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el suizo Stan Wawrinka (subcampeón en 2013), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre muchos otros.

ATP Tour 250.

Superficie : Polvo de ladrillo.

: Polvo de ladrillo. Sede : Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Buenos Aires Lawn Tennis Club. Participantes : 32 en el cuadro principal.

: 32 en el cuadro principal. Preclasificados en orden : Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman.

: Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman. Último ganador: Casper Ruud (Noruega).

Argentinos en el cuadro principal : Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez (perdió en primera ronda con Dusan Lajovic), Guido Pella (perdió con Jaime Munar), Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria (perdió con Facundo Díaz Acosta), Facundo Díaz Acosta y Camilo Ugo Carabelli.

: Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez (perdió en primera ronda con Dusan Lajovic), Guido Pella (perdió con Jaime Munar), Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria (perdió con Facundo Díaz Acosta), Facundo Díaz Acosta y Camilo Ugo Carabelli. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Ningún jugador en la historia disputó el Argentina Open siendo N° 1 y el español pudo haber sido el primero, pero Novak Djokovic lo superó en las semanas previas. Sin embargo, ingresó en la lista de tenistas que alguna vez estuvieron en el pedestal y se presentaron en Buenos Aires: Rafael Nadal lo jugó en 2005 siendo 48°, en 2015 siendo 4° y fue campeón y en 2016 estando 5°; Marcelo Ríos en 2001 siendo 22° del ranking; Carlos Moyá en ocho oportunidades con el 4° puesto como máxima ubicación; y Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, en cinco ocasiones y en la posición 18° como más destacada.

En diálogo con LA NACION en su llegada al país, Alcaraz aseguró que será difícil conseguir el trofeo luego de tantos meses sin actividad: “Este será mi primer torneo desde París-Bercy. Ya han pasado casi cuatro meses, pero cuando entro en el court siempre pienso en ganar, en no especular. Sé que no va a ser fácil después de tanto tiempo sin jugar al máximo nivel, pero he venido unos días antes para entrenar con jugadores buenos e ir tomando ese ritmo”, expresó.

Todos los títulos de Alcaraz

ATP 250 de Umag, Croacia : 6-2 y 6-2 vs. Richard Gasquet (Francia) en la final.

: 6-2 y 6-2 vs. Richard Gasquet (Francia) en la final. ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil : 6-4 y 6-2 vs. Diego Schwartzman.

: 6-4 y 6-2 vs. Diego Schwartzman. ATP 500 de Barcelona, España : 6-3 y 6-2 vs. Pablo Carreño Busta (España).

: 6-3 y 6-2 vs. Pablo Carreño Busta (España). ATP Masters 1000 de Miami, Estados Unidos : 7-5 y 6-4 vs. Casper Ruud (Noruega).

: 7-5 y 6-4 vs. Casper Ruud (Noruega). ATP Masters 1000 de Madrid, España : 6-3 y 6-1 vs. Alexander Zverev (Alemania).

: 6-3 y 6-1 vs. Alexander Zverev (Alemania). US Open 2022: 6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3 vs. Casper Ruud.

LA NACION