Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial Qatar 2022: días, hora y TV

Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial Qatar 2022 con dos enfrentamientos ya confirmados: Países Bajos vs. Estados Unidos a las 12 (hora argentina) en el Estadio Internacional Khalifa con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, y la Argentina vs. Australia a las 16 en el Estadio Ahmad bin Ali con Szymon Marciniak, de Polonia, como encargado de impartir justicia. Los ganadores de ambos duelos se enfrentarán en cuartos de final el viernes 9 de diciembre a las 16 en el Estadio Icónico de Lusail.

Sin embargo, a pesar de conocer la mayoría de los enfrentamientos de la ronda de los 16 mejores, aún hay dos grupos que no conocen a todos sus clasificados y, por lo tanto, tampoco el orden de los mismos en la tabla de posiciones. Este viernes se disputarán un total de cuatro compromisos: A las 12 se define la zona H con los duelos entre Corea del Sur vs. Portugal en el Estadio Ciudad de la Educación, y Ghana vs. Uruguay en el Estadio Al Janoub; mientras que a las 16 se dirimirán los clasificados de la zona G con los enfrentamientos entre Camerún vs. Brasil en el Estadio Icónico de Lusail, y Serbia vs. Suiza en el Estadio 974.

Show previo a uno de los partidos que se disputaron en el Estadio Ahmad Bin Ali

Días, horarios, TV y estadios de los octavos de final del Mundial

Sábado 3 de diciembre

Países Bajos vs. Estados Unidos - 12 - Estadio Internacional Khalifa (TyC Sports y DSports).

- 12 - Estadio Internacional Khalifa (TyC Sports y DSports). Argentina vs. Australia - 16 - Estadio Ahmad Bin Ali (TyC Sports, DSports, TV Pública y DeporTV).

Domingo 4 de diciembre

Francia vs. Polonia - 12 - Estadio Al Thumama (TV Pública, DeporTV y DSports).

- 12 - Estadio Al Thumama (TV Pública, DeporTV y DSports). Inglaterra vs. Senegal - 16 - Estadio Al Bayt (TV Pública, DeporTV y DSports).

Lunes 5 de diciembre

Japón vs. Croacia - 12 - Estadio Al Janoub (TyC Sports y DSports).

- 12 - Estadio Al Janoub (TyC Sports y DSports). 1° grupo G vs. 2° grupo H - 16 - Estadio 974 (TyC Sports y DSports).

Martes 6 de diciembre

Marruecos vs. España - 12 - Estadio Ciudad de la Educación (TyC Sports y DSports).

- 12 - Estadio Ciudad de la Educación (TyC Sports y DSports). 1° Grupo H vs. 2° Grupo G - 16 - Estadio Icónico de Lusail (TyC Sports y DSports).

Así está el cuadro de los octavos de final del Mundial

