Cuándo juega Belgrano vs. River, por la Liga Profesional: día, hora y TV

Este sábado, desde las 19.15, Belgrano de Córdoba recibe a River en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional 2023 (LPF). El encuentro se disputa en el Estadio Julio César Villagra, más conocido como el “Gigante de Alberdi”, donde el combinado cordobés hace de local, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium (requiere suscripción al “pack fútbol”). El árbitro encargado de impartir justicia es Yael Falcón Pérez.

En la primera jornada del campeonato local, el equipo dirigido por Guillermo Farré igualó 0 a 0 con Racing en condición de visitante, en lo que fue su regreso a Primera División luego de su descenso en 2019. El Millonario, por su parte, derrotó 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con un gol de Ignacio Fernández y otro de Pablo Solari, en el debut oficial de Martín Demichelis como DT.

Los futbolistas de River festejan el primer gol del equipo ante Central Córdoba de Santiago del Estero River Plate - River Plate

Belgrano vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 2 de la Liga Profesional 2023.

Día : Sábado 4 de febrero.

: Sábado 4 de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Julio César Villagra, más conocido como el “Gigante de Alberdi”.

: Julio César Villagra, más conocido como el “Gigante de Alberdi”. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro ante el Pirata, el arquero campeón del mundo, Franco Armani, dialogó con los medios de prensa en relación a lo que dejó el debut de River en la vigente LPF: “Lo primero que quiero rescatar es la solidez defensiva del equipo desde que comenzamos con los amistosos en la nueva era de Martín (Demichelis). Siempre buscamos mantener el arco en cero sabiendo que alguna opción concreta de gol vamos a tener y eso pasó en los partidos preparatorios y en el debut. Cuando uno gana, todo se hace más fácil, incluso para corregir los errores”, comentó.

Luego, detalló la idea de juego planteada por el ex DT de las inferiores de Bayern Münich: ”Tenemos una idea clara de juego que venimos trabajando para conseguir lo mejor. Yo me siento cómodo saliendo en juego con contacto mío, me gusta la idea y lo que me pide el cuerpo técnico. Me tengo confianza. Claro que hay momentos para salir jugando, dependemos de los rivales y tenemos diferentes planes trabajados”, destacó. ”No pudimos salir mucho por abajo en Santiago del Estero porque la cancha estaba en mal estado y aplicamos otro plan de juego”, advirtió.

Por su parte, Pablo Veggeti, capitán del elenco cordobés, se mostró conforme en la actuación del equipo ante la Academia: “Nos vi bien. Fue un partido duro y creo que hicimos gran lectura del juego. Nos agrupamos y cortamos las líneas de pase, pero nos faltó aprovechar las espaldas de los laterales”, aseguró. Vegetti enfatizó en lo complicado del rival y destacó que Racing fue un “rival durísimo”. “Tenemos cosas a mejorar pero es bueno sumar de entrada y ante un rival así. Hicimos un partido correcto”, comentó.

🎙 "Es bueno sumar de entrada ante un rival durísimo".



🎙 "Es bueno sumar de entrada ante un rival durísimo".

🏴‍☠️ Palabras del capitán, Pablo Vegetti, luego del empate ante Racing en Avellaneda.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate aparece como el máximo candidato, por amplia diferencia, a quedarse con los tres puntos. Si consigue la victoria, las cuotas que se pagarán en Betsson rondan los 1.87. Por su parte, un triunfo del visitante, cotiza hasta 4.33. El empate repaga 3.40.

Posibles formaciones

Belgrano : Nahuel Losada ; Gabriel Compagnucci , Alejandro Rébola , Erik Godoy , Lucas Diarte ; Ulises Sánchez , Ariel Rojas , Santiago Longo , Matías García ; Bruno Zapelli y Pablo Vegetti .

: Nahuel ; Gabriel , Alejandro , Erik , Lucas ; Ulises , Ariel , Santiago , Matías ; Bruno y Pablo . River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela y Miguel Borja.

