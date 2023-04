Cuándo juega Chelsea vs. Brentford, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

En su recta final, la Premier League 2022/23 lleva adelante esta semana la fecha 33 del campeonato que lidera Arsenal con cinco puntos de ventaja sobre Manchester City y se enfrentan este miércoles en lo que será el cotejo más atractivo de la jornada porque puede definir gran parte de la suerte de ambos. El mismo día se cruzan, con objetivos muy diferentes, Chelsea y Brentford en Stamford Bridge. El partido está programado a las 15.45 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por la plataforma digital Star+.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto local con una cuota máxima de 1.81. Su derrota, es decir una victoria del visitante, paga por hasta 5.31. La parda cotiza a 4.16.

Chelsea vs. Brentford

Premier League 2022/23 - Fecha 33

Día : miércoles 26 de julio.

: miércoles 26 de julio. Hora : 15.45 (hora argentina).

: 15.45 (hora argentina). TV : No hay.

: No hay. Streaming: Star+.

El duelo tiene cara a cara a dos clubes que están en la mitad de la tabla de posiciones y aspiran a meterse en un torneo internacional de la próxima temporada, que no puede ser la Champions League porque el cuarto, y por ahora último clasificado, es Manchester United con 59 puntos.

The Blues, con Enzo Fernández, se ubican undécimos con 39 unidades y no tienen margen de error en post de su anhelo de no quedar afuera de ninguna competencia europea. Con seis encuentros por delante y 18 tantos en juego, están a 12 de los puestos de Europa League y a 11 de Conference League. Recientemente, el equipo que dirige Frank Lampard tras la eyección del cargo de Graham Potter, quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League a manos de Real Madrid.

En la primera rueda de la Premier League en curso Chelsea y Brentford empataron 0 a 0

The Bees, por su parte, están décimos con 44 puntos, un poco más cerca de los puestos de ingreso a los campeonatos continentales. En la temporada ganaron 10 partidos, empataron 14 y perdieron solo ocho, una campaña más que aceptable que buscarán coronar con más victorias en el epílogo del calendario.

En la primera rueda ambos equipos se vieron las caras en el Brentford Community Stadium y empataron sin goles. El partido se disputó en octubre del año pasado, por lo que el volante argentino no jugó porque todavía era futbolista de Benfica.

LA NACION