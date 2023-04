Cuándo juega Manchester City vs. Arsenal, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

La Premier League está cerca de llegar a su fin. Con seis fechas por delante, dos equipos pelean por alzarse con el trofeo en una definición apasionante que se dirimiría a último momento: Arsenal y Manchester City. La carrera por el título podría aclarar su rumbo este miércoles, cuando ambos aspirantes se enfrenten en el marco de la jornada 33. El encuentro, que se desarrolla en el Etihad Stadium, comienza a las 16.30 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Julián Álvarez sería suplente.

La diferencia de puntos entre el líder, Arsenal, y el segundo, Manchester City, es estrecha. El equipo dirigido por Mikel Arteta tiene 75 unidades contra las 70 del combinado citizen, aunque con una particularidad: el puntero tiene dos partidos más. De esta manera, si los mancunianos consiguen como mínimo un empate este miércoles y luego ganan sus encuentros pendientes ante West Ham y Brighton, quedarían en lo más alto.

Erling Haaland y Thomas Partey disputan la pelota en un encuentro por la FA Cup

En el encuentro correspondiente a la primera rueda, disputado en la jornada 12, el elenco dirigido por ‘Pep’ Guardiola se quedó con los tres puntos en condición de visitante luego de ganar 3 a 1 con goles de Kevin De Bruyne, Erling Haaland y Jack Grealish (Bukayo Saka descontó para los Gunners desde el punto penal). El combinado londinense no volvió a perder desde entonces, aunque ahora acumula tres empates consecutivos, lo que le permitió al City -que no pierde desde el 5 de febrero- disminuir las diferencias.

Manchester City vs. Arsenal: todo lo que hay que saber

Fecha 33 de la Premier League de Inglaterra 2022-23.

Día : miércoles 26 de abril.

: miércoles 26 de abril. Hora : 16.30 (horario argentino).

: 16.30 (horario argentino). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. Árbitro : Michael Oliver.

: Michael Oliver. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En la previa, Guardiola aseguró que el encuentro no será decisivo de cara a lo que resta de temporada: “El partido es importantísimo, pero no decisivo porque nos quedarán muchos partidos por jugar a ambos equipos. Nosotros tenemos más partidos por delante, pero no podemos negar que se trata de un partido importante. Podemos descontarle puntos a nuestro principal rival, pero tenemos que concentrarnos en nosotros. Hemos jugado dos veces contra Arsenal esta temporada (Premier y FA Cup, ambos con triunfo para los ciudadanos) y han sido partidos muy ajustados y complicados”, comentó. En tanto, Mikel Arteta, el entrenador del líder, también optó por afirmar que el duelo no es el más importante de los que quedan: “¿Va a definir la temporada? La respuesta es no. El partido más importante es el siguiente. Tenemos que vivir el día. Eso va a cambiar cada semana”, aseguró.

Mikel Arteta fue ayudante de 'Pep' Guardiola en Manchester City: pelean los dos por la Premier Agencia AP - AP

Los partidos que le quedan a Manchester City

Vs. Arsenal - Fecha 33 - Miércoles 26 de abril.

- Fecha 33 - Miércoles 26 de abril. Vs. Fulham - Fecha 34 - Domingo 30 de abril.

- Fecha 34 - Domingo 30 de abril. Vs. West Ham - Fecha 28 (pendiente) - Miércoles 3 de mayo.

- Fecha 28 (pendiente) - Miércoles 3 de mayo. Vs. Leeds United - Fecha 35 - Sábado 6 de mayo.

- Fecha 35 - Sábado 6 de mayo. Vs. Everton - Fecha 36 - Domingo 14 de mayo.

- Fecha 36 - Domingo 14 de mayo. Vs. Chelsea - Fecha 37 - Domingo 21 de mayo.

- Fecha 37 - Domingo 21 de mayo. Vs. Brighton - Fecha 32 (pendiente) - Miércoles 24 de mayo.

- Fecha 32 (pendiente) - Miércoles 24 de mayo. Vs. Brentford - Fecha 38 - Domingo 28 de mayo.

Los partidos que le quedan a Arsenal

Vs. Manchester City - Fecha 33 - Miércoles 26 de abril.

- Fecha 33 - Miércoles 26 de abril. Vs. Chelsea - Fecha 34 - Martes 2 de mayo.

- Fecha 34 - Martes 2 de mayo. Vs. Newcastle - Fecha 35 - Domingo 7 de mayo.

- Fecha 35 - Domingo 7 de mayo. Vs. Brighton - Fecha 36 - Domingo 14 de mayo.

- Fecha 36 - Domingo 14 de mayo. Vs. Nottingham Forest - Fecha 37 - Sábado 20 de mayo.

- Fecha 37 - Sábado 20 de mayo. Vs. Wolverhampton - Fecha 38 - Domingo 28 de mayo.

Arsenal y Manchester City se disputan el trofeo de la Premier League de Inglaterra 2022-23 Matt Dunham - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.55 contra los 5.90 que se repagan por un triunfo de Arsenal. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.55.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson ; Manuel Akanji , John Stones , Rúben Dias ; Rodri , Bernardo Silva ; Riyad Mahrez , Kevin De Bruyne , Ilkay Gündogan , Jack Grealish y Erling Haaland.

; Manuel , John , Rúben ; , Bernardo ; Riyad , Kevin , Ilkay , Jack y Erling Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhães, Olexandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Fábio Vieira; Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.

LA NACION