Cuándo juega Francisco Cerúndolo vs. Matteo Berrettini, por el Masters 1000 de Montecarlo: día, hora y TV

Francisco Cerúndolo, uno de los mejores tenistas argentinos de la actualidad, se enfrenta este miércoles al italiano Matteo Berrettini por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de esta categoría en la vigente temporada. El encuentro, que se puede ver por ESPN, está pactado para no antes de las 10 (hora argentina), aunque depende del tiempo de duración de los encuentros que se disputan previamente en el Court des Princes, entre los cuales aparecen los enfrentamientos de Roberto Bautista Agut vs. Alexander Zverev, Grigor Dimitrov vs. Jiri Lehecka, y Taylor Fritz vs. Stan Wawrinka.

El argentino se metió en la segunda ronda del torneo que se disputa en Mónaco luego de derrotar en sets corridos, por 6-3 y 6-4, al británico Cameron Norrie, campeón del ATP 500 de Río de Janeiro este año y finalista en el ATP 250 de Buenos Aires, en lo que fue probablemente una de las mayores sorpresas del primer día. Al término del partido, Cerúndolo habló con los medios de prensa y se mostró muy conforme con su rendimiento: “Hice un partidazo. Estoy contento por este triunfo, ante un rival como Norrie, un Top 15 mundial. Me da mucha confianza para empezar la gira europea en canchas lentas”, comentó.

Francisco Cerúndolo nunca se enfrentó al italiano Matteo Berrettini; busca dar la sorpresa @NordeaOpen

El italiano, finalista de Wimbledon en 2021 (se convirtió en el primer tenista de su país en disputar la definición en el All England), viene de eliminar al estadounidense Maxime Cressy por 6-4 y 6-2. A pesar del reciente triunfo, no atraviesa su mejor momento. En lo que va de la temporada fue eliminado en la primera ronda del Australian Open, en los cuartos de final del ATP 500 de Acapulco, en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells y en su primer partido del Masters 1000 de Miami. Además, para recuperar confianza, disputó el Challenger 175 de Phoenix, en el que fue derrotado en cuartos por Alexander Shevchenko, un joven ruso de 22 años que está 107° en el ranking ATP.

Cerúndolo es uno de los dos argentinos que aún quedan en carrera por el título. El otro es Diego Schwartzman, quien superó la primera ronda al derrotar al belga David Goffin por 6-4 y 6-2. Este miércoles, aproximadamente desde las 7.20 (hora argentina), el ‘Peque’ jugará ante otro italiano: Jannik Sinner, que mantiene un gran nivel en este 2023 con un triunfo en el ATP 250 de Montpellier y sendos subcampeonatos en el ATP 500 de Roterdam y el Masters 1000 de Miami (en ambas finales fue derrotado por Daniil Medvedev). El otro argentino que formó parte del cuadro principal, Sebastián Báez, perdió en su debut ante el británico Jack Draper.

Diego Schwartzman perdió la única vez que enfrentó a Jannik Sinner en el circuito de la ATP

Francisco Cerúndolo vs. Berrettini: todo lo que hay que saber

Segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Día : miércoles 12 de abril.

: miércoles 12 de abril. Hora : no antes de las 10 (horario argentino).

: no antes de las 10 (horario argentino). Cancha : Court des Princes.

: Court des Princes. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming : Star+.

: Star+. El ganador del encuentro se enfrentará al vencedor de Holger Rune vs. Dominic Thiem.

Favoritos y grandes ausentes de Montecarlo

Novak Djokovic es el máximo favorito a quedarse con el trofeo, aunque tendrá rivales difíciles en su camino, como Tsitsipas, quien conquistó Montecarlo en las dos últimas ediciones; y el ruso Medvedev, uno de los tenistas con mejor rendimiento en lo que va de la temporada con cuatro títulos, aunque no se lleva del todo bien con las canchas lentas. Daniil ganó el ATP 250 de Doha, los ATP 500 de Dubai y Rotterdam, y el Masters 1000 de Miami, además de ser finalista en Indian Wells.

Novak Djokovic es el máximo candidato a quedarse con el Masters 1000 de Montecarlo 2023 ANTHONY WALLACE - AFP

Con respecto a las ausencias, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal anunciaron su baja casi al mismo tiempo, con apenas media hora de diferencia, lo que provocó un cimbronazo en la organización del torneo. “Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto”, comunicó Nadal.

El joven prodigio, por su parte, afirmó que tiene artritis postraumática en la mano izquierda y molestias en la columna vertebral: “Después de dos meses en el extranjero, estoy feliz de regresar a casa, pero triste porque terminé mi último partido en Miami con molestias físicas. Después de visitar a mi médico en Murcia y ser evaluado, no podré ir a Montecarlo para comenzar el recorrido por tierra batida (...) Tengo artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna vertebral que necesitan descanso para prepararse para todo lo que está por venir”, se lamentó el campeón de Buenos Aires hace algunos días.

