Daniil Medvedev campeón del Masters 1000 de Miami: así fue el camino al título

escuchar

Daniil Medvedev se coronó campeón del Masters 1000 de Miami al superar este domingo en la definición al italiano Jannik Sinner 7-5 y 6-3 en una hora y 35 minutos y logró su cuarto título en la temporada 2023, donde tiene un récord de 30 victorias y apenas una derrota y se impuso en 24 de los últimos 25 cotejos que afrontó -solo perdió con Carlos Alcaraz en Indian Wells-.

El camino al trofeo del ruso inició en la segunda ronda porque atravesó la primera sin jugar a raíz de que fue el cuarto preclasificado. En total ganó seis partidos y uno de ellos, el de la tercera etapa, fue por la no presentación del esloveno Alex Molcan. El escollo más complicado que tuvo fue su compatriota Karen Khachanov, a quien eliminó en cuartos de final en un partido que se extendió a tres sets. Fue el único tenista que pudo robarle un parcial.

Un inicio de temporada excepcional 👏🏻👏🏻👏🏻



Así lograba @DaniilMedwed en Miami su cuarto título ATP Tour de 2023. ¡Una fortaleza absoluta!



🎥 @TennisTV | @MiamiOpenpic.twitter.com/zEVb0Arads — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 2, 2023

El camino de Medvedev al título

Primera ronda - Bye .

. Segunda ronda a Roberto Carballés Baena (España) 6-1 y 6-2.

6-1 y 6-2. Tercera ronda a Alex Molcan (Eslovenia) por W-O.

por W-O. Octavos de final a Quentin Halys (Francia) 6-4 y 6-2.

6-4 y 6-2. Cuartos de final a Christopher Eubanks (Estados Unidos) 6-3 y 7-5.

6-3 y 7-5. Semifinal a Karen Khachanov (Rusia) 7-6 (5), 3-6 y 6-3.

7-6 (5), 3-6 y 6-3. Final a Jannik Sinner (Italia) 7-5 y 6-3.

Contra Sinner, Medvedev consiguió su sexta victoria en igual cantidad de enfrentamientos entre sí. Este año ya lo superó dos veces, la anterior en el ATP de Róterdam que fue, casualmente, otro de los certámenes que ganó junto a los de Doha y Dubái.

Daniil Medvedev le ganó a Jannik Sinner las seis veces que se enfrentaron entre sí AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su coronación en el Masters 1000 de Miami repercutirá este lunes en el ranking mundial de la ATP, donde ascenderá al cuarto lugar gracias a los 820 puntos que sumará y relegará a Casper Ruud. Sinner, por su parte, avanzará del undécimo al noveno puesto y se meterá en el top 10 del escalafón cuyo nuevo número 1 será Novak Djokovic. A pesar de que no participó de la gira por Estados Unidos porque no puede ingresar al país a raíz de no haberse vacunado contra el Covid-19, el serbio se favorecerá de que Alcaraz descontó unidades porque quedó afuera en las semifinales -lo derrotó Sinner- y debía ser campeón.

Medvedev obtuvo su quinto título de Masters 1000, categoría en la que no se imponía desde 2021 en Toronto. Además, se convirtió en el quinto vencedor diferente en el certamen de Miami donde desde 2018 en adelante ninguno pudo retener la corona. John Isner celebró en 2018, Roger Federer en 2019, Hubert Hurkacz en 2021 y Alcaraz en 2022.

El europeo exnúmero 1 del planeta ingresó en el top cinco de jugadores en actividad con más títulos de ATP con 19, la misma cantidad que el alemán Alexander Zverev. El líder es Djokovic con 93 seguido de Rafael Nadal con 92. Andy Murray suma 46 y Marin Cilic, 20.

LA NACION